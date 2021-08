Filme do MS se destaca em festival na Europa

Filme de Mato Grosso do Sul “O que a ARTE faz por MIM”, de Tatiany Furuse, se destaca agora em Festival na Europa.

O documentário de curta-metragem “O que a ARTE faz por MIM”, produzido parcialmente com investimento da Lei Aldir Blanc através da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, estará participando neste fim de semana da mostra MICINE ON – 1ª Mostra Independente de Cinema do Nordeste, como único filme representante do Estado de MS.

Produzido, dirigido e roteirizado por nossa atriz global, Tatiany Furuse, que participou, entre outras, das novelas “Amor a Vida” e “Viver a Vida” da Rede Globo, o filme aborda brevemente sua própria história e a importância da arte e do conhecimento no tratamento da saúde mental.

Documentário sul-mato-grossense, o único brasileiro na Mostra Competitiva de Documentário do Festival FESCILMAR da Espanha, é um dos treze selecionados e compete pelos prêmio ao lado de filmes da França, Rússia, Reino Unido, Alemanha, EUA e Espanha.

FESCILMAR – SESSION FOR THE FIRS TIME SPAIN é um Festival Internacional que tem como país anfitrião a Espanha, mas que acontece simultaneamente, nesta edição de 2021 na Espanha com projeção na Venezuela.

A Mostra Competitiva selecionou 73 filmes, distribuídos entre as 5 categorias – Ficção, Documentário, Experimental, Animação e COVID. O Brasil, conta com 3 filmes representantes na categoria ficção e apenas um na categoria documentário, este último é o filme “O que a ARTE faz por MIM”, uma produção sul-mato-grossense da cineasta Tatiany Furuse.

Em menos de 2 meses de existência “O que a ARTE faz por MIM” vem angariando conquistas importantes e inéditas pelo mundo. O filme traz um tema de interesse humanitário, falando a partir da experiência pessoal de sua roteirista, diretora e protagonista Tatiany Furuse, sobre transtornos mentais.

A divulgação dos premiados do FESCILMAR, assim como a festa de premiação, ocorrerá no dia 29 de agosto de 2021. Estamos aqui com positividade para que o Brasil e seus representantes tenham o merecido reconhecimento.