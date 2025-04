Filme de MS é selecionado para um dos maiores festivais da América Latina

34ª edição do Festival Curta Cinema teve quase cinco mil filmes inscritos

O curta-metragem sul-mato-grossense Vípuxovoku, que na língua Terena significa Aldeia, está entre os selecionados para a 34ª edição do Festival Curta Cinema, no Rio de Janeiro, considerado um dos mais importantes e maiores festivais da América Latina, exclusivamente dedicado à exibição e à promoção de obras audiovisuais de curta-metragem. A edição deste ano bateu recorde de inscrições com cerca de 4.600 produções de mais de 160 países, sendo que apenas 158 foram selecionadas para fazerem parte da programação com foco no melhor do cinema independente produzido pelo mundo nos últimos oito meses.

Vípuxovoku – Aldeia foi idealizado pelo indígena Terena, Anderson Terena, produzido por Bianca Machado e direção de Dannon Lacerda. Além de Anderson, no papel de Ailton, a maioria do elenco é indígena. O filme narra a luta de Ailton, um jovem indígena da etnia Terena, para preservar as tradições do seu povo em uma aldeia urbana em Campo Grande – MS. Com o incentivo da Lei Paulo Gustavo e do apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, foi produzido em 2024, com as filmagens na comunidade Aldeia Água Bonita.

Com 14 minutos de duração, Vípuxovoku – Aldeia fará a sua estreia durante o festival na programação do Panorama Latino com outras 15 produções do Brasil, Colômbia, Cuba, Argentina, México e Chile. O Festival será realizado de 23 a 30 de abril, com entrada de graça. A programação completa está no site: https://curtacinema.com.br/.

Premiação

No ano passado, o diretor Dannon Lacerda foi um dos premiados neste mesmo festival com As Marias, vencedor do prêmio de melhor curta-metragem latino americano. No seu primeiro curta documental, ele conta a história das trigêmeas, tias do cineasta, nascidas em 1947, em Guia Lopes da Laguna – MS. Todos os integrantes da equipe eram moradores de Mato Grosso do Sul e as cenas gravadas na cidade natal dele, Guia Lopes da Laguna.