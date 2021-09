Filme de MS é reconhecido em um dos maiores prêmios do cinema americano

“The ART & The WAY” (“O que a ARTE faz por MIM” em português), ganhou dois PRÊMIOS DE RECONHECIMENTO no “The Best Shorts Film Competition”, na quarta-feira passada, 22 de setembro, na Califórnia, nos EUA, nas Categorias “Libertação/Justiça Social/Protesto” e “Problemas de Deficiência, únicas categorias que a obra conseguiu disputar na Premiação por falta de condições financeira para mais inscrições, como nas categorias de melhor documentário, direção, trilha sonora, entre outros, o que a impediu de receber mais pontuação em outros quesitos e ter a chance de lutar pelos principais prêmios. Porém, conseguiu chegar ao prêmio máximo angariando dois prêmios INÉDITOS para o Estado nas categorias que participou, levando o País a conquistar mais uma vez essa importante estatueta no Cinema na Capital do Cinema Mundial, e dessa vez duas de uma única vez, das três que vieram nessa edição para o Brasil, como até hoje, prêmio esse em qualquer das categorias, poucas vezes conquistadas em produções nacionais. “The ART & The WAY” (“O que a ARTE faz por MIM” em português), ganhou dois PRÊMIOS DE RECONHECIMENTO no “The Best Shorts Film Competition”, na quarta-feira passada, 22 de setembro, na Califórnia, nos EUA, nas Categorias “Libertação/Justiça Social/Protesto” e “Problemas de Deficiência, únicas categorias que a obra conseguiu disputar na Premiação por falta de condições financeira para mais inscrições, como nas categorias de melhor documentário, direção, trilha sonora, entre outros, o que a impediu de receber mais pontuação em outros quesitos e ter a chance de lutar pelos principais prêmios. Porém, conseguiu chegar ao prêmio máximo angariando dois prêmios INÉDITOS para o Estado nas categorias que participou, levando o País a conquistar mais uma vez essa importante estatueta no Cinema na Capital do Cinema Mundial, e dessa vez duas de uma única vez, das três que vieram nessa edição para o Brasil, como até hoje, prêmio esse em qualquer das categorias, poucas vezes conquistadas em produções nacionais.

O prêmio atribuído à emocionante obra autobiográfica da Cineasta e Criadora da Obra, Tatiany Furuse, fala sobre saúde mental, preconceito, discriminação, Direitos Humanos e promove as leis de amparo aos deficientes. Assim como, promove uma das mais fortes e importantes Convenções Internacionais assinadas por todos os Estados membros da ONU, que em muitos países, ainda é pouco conhecida e respeitada, a dos “Direitos das Pessoas com Deficiencia”, que no Brasil, desde 2008, faz parte inclusive da própria Constituição.

“Esse prêmio vem reconhecer de forma grandiosa todo esforço e luta, que poucos que se fizeram muitos, tanto em questão de equipe, como de importantes e diversificados apoiadores, tem se empenhado e se dedicado para promover essa causa e levantar essa voz ainda inexistente no Brasil, em nome dos que sofrem de saúde mental, dos neurodiversos, dos que hoje, principalmente por questão de preconceito, discriminação e estigma social, passaram a se enquadrar como deficientes e que não precisava ser assim, pois, além dessas atitudes sociais irem contra os Direitos Humanos garantidos para todos, repercute diretamente na economia de toda uma Nação”. “Esse prêmio vem reconhecer de forma grandiosa todo esforço e luta, que poucos que se fizeram muitos, tanto em questão de equipe, como de importantes e diversificados apoiadores, tem se empenhado e se dedicado para promover essa causa e levantar essa voz ainda inexistente no Brasil, em nome dos que sofrem de saúde mental, dos neurodiversos, dos que hoje, principalmente por questão de preconceito, discriminação e estigma social, passaram a se enquadrar como deficientes e que não precisava ser assim, pois, além dessas atitudes sociais irem contra os Direitos Humanos garantidos para todos, repercute diretamente na economia de toda uma Nação”.

O “The Best Shorts Competition” reconhece profissionais de cinema, televisão, videografia e novas mídias que demonstram realizações excepcionais em habilidade e criatividade, e aqueles que produzem entretenimento de destaque ou contribuem para mudanças sociais profundas.

Rick Prickett, que preside a Premiação “The Best Shorts Competition”, disse o seguinte sobre os vencedores dessa edição: “O “Best Shorts Award” não é um prêmio fácil de ganhar. As inscrições são recebidas de todo o mundo, de empresas poderosas a novos talentos notáveis.

Lembrando que o filme “The ART & The WAY”, em menos de três meses finalizado, já está presente e/ou selecionado para onze Festivais, sendo dois Nacionais e 9 Internacionais, atingindo onze países e três continentes, entre esse o “LATINO AND IBERIAN FILM FESTIVAL AT YALE (LIFFY)”, coordenado pela Universidade de Yale, sendo essa a que mais formou presidentes americanos, prêmios Nobel e CEO´s devido o alto nível de exigência de aceitação de alunos, e que tem em seu conceito principal a formação de grandes líderes mundiais. Esse Festival irá acontecer na primeira quinzena de novembro. Lembrando que o filme “The ART & The WAY”, em menos de três meses finalizado, já está presente e/ou selecionado para onze Festivais, sendo dois Nacionais e 9 Internacionais, atingindo onze países e três continentes, entre esse o “LATINO AND IBERIAN FILM FESTIVAL AT YALE (LIFFY)”, coordenado pela Universidade de Yale, sendo essa a que mais formou presidentes americanos, prêmios Nobel e CEO´s devido o alto nível de exigência de aceitação de alunos, e que tem em seu conceito principal a formação de grandes líderes mundiais. Esse Festival irá acontecer na primeira quinzena de novembro.

Apesar das grandes conquistas inéditas que o filme vem angariando a nível internacional tanto para o Estado, quando para o País e ser de extrema importância por começar a dar voz a uma causa humanitária urgente, a produção está sem condições de seguir sua distribuição por falta de suporte financeiro e ainda luta por reconhecimento em seu próprio Estado.

Na segunda-feira, 27 de novembro, a criadora da obra e Matheus Barreto, que é parte da equipe de produção do filme, irão participar de uma live para o “Brazilian Times” que será realizada direto de Nova York por Denny Silva e que será transmitida em diversas mídias sociais, entre essas, o “Brazilian Times Newspaper” no Facebook e no Canal “Denny Silva NY” no Youtube.