Festop começa hoje, em Dourados e promete encontro de diversos artistas

Começa hoje, a primeira edição do Festop (Festival de Todos os Povos), na praça Antônio João, em Dourados. Com muita música, artes cênicas, literatura, artesanato e gastronomia, o evento promete um encontro de diversas vertentes culturais na segunda maior cidade do Estado. A abertura oficial é a partir das 18h30, em seguida, se apresentam a orquestra da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), o ator de teatro Kaio Ramos, a cantora douradense Giani Torres e os músicos Forródiando, Kleber e Kleberson e Caio Borda. A tenda de literatura abre às 19h, com um lançamento do livro “Rua dos Ipês”, de Antonio Carlos.

Idealizado pelo professor, músico e produtor cultural Fernando Dagata, a realização do festival foi possível após um edital do FIC (Fundo de Investimentos Culturais) da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e do apoio da prefeitura municipal. “Para que fosse aprovado, foi um processo de muita luta, trabalho, além da organização da documentação, conversas com os artistas”, explica.

Toda a programação é gratuita e aberta ao público, na praça Antônio João. No palco, haverá shows de diversos artistas sul-mato-grossenses do rock, sertanejo, pagode, rap, MPB, forró, samba, danças contemporâneas e típicas, orquestras, circo, show de stand-up, apresentações com canto indígena kaiowá e do poeta Emmanuel Marinho. As outras atrações são a Tenda Literatura, que terá lançamento de livros, feira de artesanato e um festival gastronômico, em parceria com a Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados).

Com o Festop, Dagata espera que a cidade de Dourados seja inserida no calendário cultural de Mato Grosso do Sul e do Brasil. “Há um tempo não tem esse tipo de evento em Dourados, então, queremos preencher esse vazio, que havia na cultura local. O Festop é um divisor de águas, pois vamos colocar a cultura da região da fronteira com o Paraguai e da região sul no calendário cultural de Mato Grosso do Sul.”

“As expectativas são excelentes, o público de Dourados gosta muito de cultura. Nossa expectativa é receber cinco mil pessoas por dia, totalizando 15 mil visitantes”, assim espera o produtor.

Quem abre os shows musicais de hoje (14) é a cantora douradense Giani Torres, que está ansiosa e espera fazer um bom show para o público. “Minha expectativa é a de sempre fazer um bom show. Confesso que estou bastante ansiosa, já participei de vários festivais fora da cidade, mas aqui é a primeira vez, num grande festival. Em Dourados, costumo me apresentar em pequenas casas e no Teatro Municipal, adoro a ideia de levar arte para a praça, pois praças são lugares mágicos.”

Para a rapper SoulRa, que sobe ao palco no sábado (15), a importância do festival é a integração cultural que o público terá, com apresentações de diversos segmentos, no mesmo ambiente. “Quem se interessa por artesanato vai ter a oportunidade de ouvir uma música e, no mesmo local, a pessoa tem acesso à dança e todas as outras apresentações.”

Serviço

O Festop começa hoje, às 18h30, na praça Antônio João. A entrada é gratuita.