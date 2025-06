Festival Universitário de Artes Cênicas da UEMS promove arte e intercâmbio cultural

Com oficinas, apresentações e feira, evento começa amanhã (12)

Unindo arte, formação e diversidade, o Festival Universitário de Artes Cênicas da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) se consolida como um espaço de troca entre estudantes, artistas e a comunidade campo-grandense. A programação do Festival Universitário de Artes Cênicas da UEMS segue nos dias 13 e 14 de junho, com apresentações e oficinas realizadas no Centro Cultural José Octavio Guizzo e na Casa de Cultura de Campo Grande, respectivamente.

Com uma programação gratuita e aberta ao público, o evento busca promover o intercâmbio cultural por meio da dança e das artes cênicas, conectando artistas locais, nacionais e universitários.Outro destaque da programação é a feira cultural, que reúne expositores da economia criativa e uma área gastronômica com comidas e bebidas, expositores de arte, moda, design e outras expressões culturais.

O público poderá prestigiar performances de importantes nomes da cena artística local, como D. Hall Crew, Gabs, Coletivo Rabiscada e Imaginário Maracangalha. A programação também contempla criações autorais desenvolvidas por estudantes dos cursos de Dança e Teatro da UEMS, além de trabalhos assinados por egressos e grupos de pesquisa vinculados à universidade.

A programação completa com dias, horários, oficinas e atrações pode ser conferida no Instagram oficial do evento: @festival.encena.Interessados em participar das oficinas, conhecer os trabalhos artísticos podem acessar o link: https://linktr.ee/festival.encena.

Produção do evento

Mais do que um evento, o festival é uma vivência artística que atua em três frentes fundamentais;Formação prática dos acadêmicos que assumem o papel de produtores culturais, vivenciando todas as etapas da organização de um grande evento;Intercâmbio artístico e cultural entre artistas nacionais, locais, universitários e o público em geral, criando conexões que fortalecem a cena cultural da região.

Um dos principais objetivos do Festival é aproximar a comunidade campo-grandense das atividades culturais e acadêmicas desenvolvidas na universidade. Durante três dias de programação, o evento não apenas promove a arte em suas diversas expressões, como também contribui para a divulgação dos cursos de Dança e Teatro da instituição.

“São 38 pessoas diretamente envolvidas na produção, entre professores e acadêmicos. A chave para articular todos os espaços, oficinas e apresentações foi o diálogo constante. Estruturamos a equipe em comissões específicas – curadoria, programação, espaços, técnica, o que permitiu um processo colaborativo e eficaz”, explica a acadêmica Fernanda Galindo para a reportagem.

A organização do festival também reflete um posicionamento estético e político, ao apostar em uma programação que valoriza artistas independentes, diversidade de linguagens e acesso gratuito.

“O Encena é um lugar onde os artistas podem mostrar o que produzem. A ideia é oferecer também formação gratuita fora dos muros da universidade”, afirma a professora Veronica Navarro.

Como parte dessa proposta formativa e integradora, o festival oferece uma série de oficinas gratuitas, abertas ao público em geral, tanto da comunidade interna quanto externa à universidade. As atividades incluem práticas como Palhaçaria, Preparação Corporal, Dance Hall, Vogue, Rabiscada e Samba de Gafieira, ministradas por profissionais experientes e atuantes na cena artística de Campo Grande.

Toda a produção do festival está a cargo dos acadêmicos do terceiro ano dos cursos de Dança e Teatro – Licenciatura da UEMS, dentro do componente curricular de Produção Cultural, coordenado pela professora Veronica Navarro. A disciplina tem como foco proporcionar aos estudantes uma vivência real e completa dos bastidores de um evento cultural, envolvendo-os em todas as etapas do processo: da pré-produção à execução e finalização.

Troca de conhecimentos

Segundo a professora e coordenadora do festival, Veronica Navarro, a presença de Fernando representa um momento especial de intercâmbio entre diferentes gerações e linguagens. Após a apresentação, o artista participa de um bate-papo com o público, promovendo um momento de troca com acadêmicos, professores e artistas da cidade. A ação só foi possível graças ao apoio do Sesc MS, parceiro essencial na realização do evento e no fortalecimento das expressões artísticas no estado.

A abertura do Festival conta com a participação especial do artista paulista Fernando Martins. Com mais de 30 anos de trajetória, Martins apresenta o processo criativo de seu novo espetáculo, “Tábula Rasa”, que investiga o corpo como um campo de forças em constante tensão entre instinto e moralidade, manifestado por meio do movimento e do tempo.

A expectativa de público cresceu com a visibilidade que o evento ganhou nas últimas semanas. Para atender à demanda, as equipes intensificaram os preparativos.

“Esperamos uma grande diversidade de pessoas: acadêmicos, artistas e apreciadores de arte. O festival estará de portas abertas para todos que quiserem prestigiar. Fizemos alinhamentos entre as equipes para garantir uma experiência acolhedora e bem organizada”, contou o acadêmico Halisson Nunes.

Mais do que um evento acadêmico, o Encena tem gerado transformações pessoais e coletivas. “Além da formação universitária, o festival desperta autoconhecimento, empatia e sensibilidade artística. É um espaço de escuta e troca entre corpos e histórias, onde se constrói uma sociedade mais plural e engajada”, finaliza a acadêmica Raquel Ximenes.

Serviço: O festival acontece nos dias 12, 13 e 14 de Junho de 2025 no Centro Cultural José Octavio Guizzo e Casa de Cultura de Campo Grande e a programação completa com os dias, horários, oficinas e atrações podem ser encontradas no instagram oficial do evento.

Amanda Ferreira