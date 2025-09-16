Festival Mais Cultura leva arte gratuita à comunidade universitária e à população de MS

Evento reúne expressões culturais como dança, teatro, música, literatura, cinema e artes visuais

Entre os dias 22 e 27 de setembro, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realiza o Festival Mais Cultura, uma ampla programação artística voltada à comunidade acadêmica e ao público geral. Com acesso gratuito, o evento reúne expressões culturais como dança, teatro, música, literatura, cinema e artes visuais, ocupando diversos espaços da Cidade Universitária em Campo Grande, além de ser expandido para os câmpus do interior do estado. A proposta é democratizar o acesso à arte e fortalecer a cultura como um direito de todos.

A abertura oficial acontece no Teatro Glauce Rocha, tradicional palco da cena cultural sul-mato-grossense, com a apresentação da Orquestra Indígena no dia 22, às 19h30. Sob a regência do maestro Eduardo Martinelli, o grupo é formado por jovens da Aldeia Urbana Darcy Ribeiro e mantém viva a tradição musical indígena e pantaneira. Já na terça-feira (23), o festival segue com apresentações do projeto Música Erudita nas Escolas e Universidades, pela manhã, e, à noite, com o show Ju Souc Trio, que traz uma abordagem artística engajada na valorização da mulher e no combate à misoginia.

A programação continua no dia 24 com o evento Pôr do Sol na Rampa, na Esplanada do Morenão, das 16h30 às 20h. A atividade celebra a cultura geek e urbana com feira de arte e artesanato, música, dança e desfile de cosplay. Na quinta-feira (25), o destaque fica por conta de um desfile de moda autoral, às 17h, seguido da Mostra de Dança do Festival Mais Cultura, com a participação de grupos locais como Som e Vida, Comercial Class, Cia Perspectiva e Pantanal em Dança.

A literatura entra em cena na sexta-feira (26), com uma exposição de poesia do projeto Oficinas Letrarte, da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (Faalc), no Teatro Glauce Rocha. À noite, o mesmo palco recebe o espetáculo Vozes da Ópera, reafirmando a diversidade artística do festival. Já no sábado (27), o encerramento será com a peça Lisístrata: uma luta feminina pela paz, apresentada pela Cia Teatral Ato Histórico, do câmpus da UFMS em Três Lagoas. A comédia grega será encenada no Glauce Rocha, palco que já recebeu grandes nomes do teatro brasileiro.

Além dos espetáculos principais, o Festival Mais Cultura promove uma série de ações paralelas: oficinas, exposições, workshops, sessões do Cineclube da Faalc, aulas abertas da Escola de Música e da Escola de Dança, concertos, trilhas de observação de aves, a Feira Capivara e outras atividades nos auditórios, laboratórios e espaços culturais da universidade. A programação tem como objetivo valorizar os diferentes equipamentos culturais da UFMS e fomentar o envolvimento da comunidade com a produção artística e acadêmica.

Com edições cada vez mais descentralizadas, o festival de 2025 marca uma ampliação significativa para os câmpus do interior, com curadoria compartilhada, oficinas certificadas e programação diversa. “Festival Mais Cultura é encontro, é território, é futuro”, resume a pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Brambilla. Segundo ela, a arte é uma tecnologia social capaz de transformar realidades: “Ela fortalece vínculos, reduz evasão, ativa economias criativas e cuida da saúde mental. Por isso, convido todos a viverem essa experiência conosco.” A participação é gratuita e os ingressos podem ser reservados pela página oficial do evento ufms.com.br.