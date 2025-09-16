Festival Internacional da Carne: maior celebração do churrasco e da carne de Mato Grosso do Sul irá movimentar a Capital

A partir dessa sexta-feira (19), os apaixonados por churrasco poderão conferir as maiores variedades do mercado sul-mato-grossense na 3ª edição do Festival Internacional da Carne, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com estrutura moderna e ampliada, mais de 30 estações de carnes e derivados.

Neste ano, a edição promete oferecer opções de cortes diferenciados como carne de jacaré, avestruz, carneiro, além de linguiça de búfalo, porco, frango e a tradicional carne bovina, que não pode faltar. A realização é de Márcia Marinho Produções e Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), com o apoio do Governo do Estado, Sebrae e Senar.

“Teremos uma variedade de carnes para todos os gostos, com produtos exóticos e tradicionais para agradar o público”, comenta Márcia Marinho, organizadora do evento.

Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, reforça a importância do Festival como uma vitrine para a qualidade da carne produzida em Mato Grosso do Sul. “Nosso objetivo é mostrar a excelência da carne local, fortalecer a relação entre produtores, indústria e consumidores, e valorizar o que é produzido aqui, com sabor e qualidade”, destaca Bumlai.

Quem levará seu conhecimento em carnes e sabores é Leandro Santos, do Chama o Lê A Assador. Com início no setor de espetinhos, após a pandemia o profissional se especializou 100% na área de churrasco. Hoje, ele é campeão internacional de churrasco fogo de chão e já entrou até no Guinness Book.

“Iremos lançar a maior estrutura do Estado de churrasqueiras dentro do festival. Vamos trabalhar com costela, capa, suíno, linguiça e hambúrguer”, adiantou para a reportagem.

Com uma equipe composta de 12 profissionais do ramo, Leandro realiza, em média, de 25 a 30 eventos por mês, voltados para o churrasco. “Fazemos o que amamos, viajando e trabalhando para entregar o melhor churrasco. São quatro anos vivendo no churrasco, 13 anos no espetinho, sou uma pessoa muito realizada no meio do churrasco, da gastronomia, procuro sempre melhorar, ensinar a minha equipe a buscar coisas novas, modelos novos de estruturas, para sempre estar inovando”.

O evento começa na sexta-feira, 19 de setembro, às 18h, e vai até às 23h. No sábado, 20 de setembro, a programação será das 11h às 23h, e no domingo, 21 de setembro, o Festival segue das 11h às 19h. Durante o evento, no mesmo local, vai estar ocorrendo a 3ª edição da Expoequestre – mais uma oportunidade de lazer para a família.

Para Leandro, o festival é uma oportunidade de mostrar a qualidade da carne sul-mato-grossense. “Viajo o Brasil inteiro, experimento várias outras carnes de outros estados, então posso falar com propriedade que o Mato Grosso do Sul tem as melhores carnes. Nós damos aula no sabor e o festival mostra isso, nossa cultura, estilos variados de assar”, destaca.

Ele reforça que o contato com o consumidor, proporcionado pelo evento, é um ‘trampolim’ para valorizar tanto o produto quando o trabalho do produtor. “Na verdade, é um conjunto: o festival fortalece as marcas, aproxima o consumidor e faz muita gente experimentar produtos que talvez, no mercado, passariam batido por achar que não são interessantes. Isso abre novas possibilidades. Então, é tudo em um todo: a carne, os patrocinadores, as marcas… É um movimento coletivo muito bacana que o festival traz hoje, junto com a nossa campanha e para a nossa cidade.”

3ª etapa do Circuito de Churrasco – Edição Campo Grande

O evento ainda conta com a 3ª etapa do Circuito de Churrasco – Edição Campo Grande que ocorre durante todo o sábado, em estilo fogo de chão. Os churrasqueiros inscritos competem entre si, servindo suas especialidades para os juízes e para o público. Os melhores assadores serão premiados com dinheiro e outros prêmios.

Shows para acompanhar o churrasco

Para animar o evento, a programação musical está ainda mais diversificada. Além de sertanejo, o Festival contará com blues e country, com a presença confirmada de bandas como Bêbados Habilidosos, Cassino Boogie e Fernando Morreu. Os músicos Chicão Castro e Guga Borba também abrilhantam a programação.

No sertanejo, a dupla João Haroldo e Betinho abrirá o palco na sexta-feira, a partir das 19h30. No domingo, a dupla João Paulo e Fiapo também se apresenta, mantendo o clima sertanejo ao longo do Festival.

A partir das 21h na sexta-feira e no sábado, o Festival Internacional da Carne conta com um after especial: o Tendél AgroPlay, uma das festas mais reconhecidas no Brasil quando se fala em sertanejo universitário. Mais informações podem ser acessadas pelo link.

Serviço: O Festival Internacional da Carne será realizado entre os dias 19 a 21 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho (Rua Américo Carlos da Costa, 320, Campo Grande). Na sexta-feira (19), o evento começa às 18h e vai até às 23h; já no sábado (20), é das 11h às 23h. No domingo (21), dia de encerramento, o festival começa às 11h e irá até às 19h. A entrada é gratuita, com opções de consumo no local.

Por Carolina Rampi

