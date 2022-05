Festival Gastronômico e Musical Descubra CG terá apresentações de Stand Up Comedy nesta segunda

Nesta segunda-feira (2), a segunda edição do Festival Gastronômico e Musical Descubra CG traz apresentações de Stand Up Comedy Open Mic, no restaurante Vera’s Bar.

O festival foi sucesso de público em 2021, e é realizado pela Abrasel MS (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul) em parceria com a Prefeitura de Campo Grande. O objetivo do evento é trazer as expressões gastronômicas, artísticas e culturais da capital. Nesta segunda edição, foram incluídas as apresentações de artistas de Stand Up Comedy.

Esse festival também é uma oportunidade para que bares e restaurantes consigam continuar seu processo de retomada econômica, após as restrições da pandemia da Covid-19 que prejudicaram esses setores.

As apresentações de Stand Up Comedy de hoje (2), serão no restaurante Vera’s Bar, na Avenida Bom Pastor, 154, das 20h às 22h.