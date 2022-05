Festival Descubra Campo Grande embala Quarta e Quinta Cultural

Nesta semana será realizado as primeiras edições de maio da Quarta e Quinta Cultural. Os dois eventos fazem parte da segunda edição do Festival Gastronômico e Musical Descubra Campo Grande e serão realizados no centro da cidade, com entrada franca.

Amanhã (4), o público da Feira Central tem um encontro marcado com o cantor e pianista Paulinho Manassés, que interpretará clássicos internacionais e nacionais das décadas de 70, 80 e 90 na Quarta Cultural. O show começa às 19h30.

Já na quinta-feira (5), o ritmo da vez é o samba, com a apresentação do ritmista Daran Junior na Praça dos Imigrantes. O cantor, Hildaran José Farias de Assis Junior nasceu em Campo Grande e é filho de sambistas, que despertaram seu amor pelo gênero musical desde a infância

Prezando por uma relação de parceria com o seu público, ele já se notabilizou no cenário sul-mato-grossense em seus três anos de carreira solo.

“Amo meu samba e com ele me sinto feliz. Ver o sorriso do povo se expressando com gestos, batendo na palma da mão e cantando nossos sambas me faz ser diferente”, destacou Daran.

O artista já tem em seu currículo dois pocket shows gravados em vídeo e disponibilizados no YouTube – um deles realizado na Morada dos Baís –, e sucessos autorais como “Degradê” e “Não Quero Despedidas”, que devem pintar na Quinta Cultural. A apresentação está marcada para começar às 19h.