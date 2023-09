Festival de Hambúrguer chega a Campo Grande com entrada gratuita

Fim de semana tem evento inédito para os campo-grandenses com o melhor da gastronomia e música local

Começa hoje, na Cidade do Natal, o 1º Festival de Hambúrguer com 35 estabelecimentos presentes. O festival, que acontece até domingo (28), celebra o Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado em 28 de maio e terá muitas atrações musicais para animar o público. “Desde 2019, nasceu o grupo Hamburgueiros do MS, com o intuito de fomentar a categoria, criar sistema de compras em grupo, debater sobre fornecedores e, de um dia, conseguir fazer um evento aberto de hambúrgueres. Ano passado foi criada uma lei que instituiu a Semana Municipal do Hambúrguer, logo, a prefeitura procurou o grupo Hamburgueiros do MS, na minha pessoa, solicitando ajuda para criar esse evento, em parceria com a Sectur”, conta um dos responsáveis pelo grupo e pela organização do evento, Weslley Renovato.

Além da gastronomia, o 1º Festival de Hambúrguer contará com pintura facial para as crianças, diversas atrações musicais e o encontro de Fuscas com uma exposição de cerca de 60 veículos. Hoje (26), a música fica por conta de João Carlos & Savala, Pedro Salles e Chicão Castro. Amanhã (27) é a vez de Robson Vieira, Gilson & Junior, Dany Cristine e banda V12. E, para encerrar o evento, no domingo (28), tem Hamburgueiros dos MS, Stand-up Corumbá, Max & Gabriel, Bando do Velho Jack e Muchileiros.

Expectativa

Nesta primeira edição, que deve atrair de 7 a 10 mil pessoas, idealizada em parceria com a PMCG (Prefeitura Municipal de Campo Grande) e apoio do grupo Hamburgueiros do Mato Grosso do Sul e Governo do Estado estarão presentes ao evento: HamBugreria, Carnívoros Burger, Burger Pub, Nabrasa Burger e Vaca Loka Hamburgueria. A Vaca Loka Hamburgueria levará o “Alfafa Especial” e o proprietário, Naylor, comenta a felicidade em participar. “É o evento do ano, pois há tempos o grupo vem idealizando, vai ser ótimo. O festival também será ótimo para as pessoas conhecerem meu hambúrguer, ainda mais agora, que estou prestes a abrir uma segunda loja, na rua mais gastronômica de Campo Grande, a avenida Bom Pastor.”

Com valores de hambúrgueres que variam entre R$ 20 a R$ 30, Weslley, que também é proprietário da HamBugreria, explica sua inspiração e os requisitos que cada hamburgueria precisa respeitar para participar do evento. “Hoje, com a rede social, acompanhamos eventos no Brasil inteiro, inclusive, uns dias antes de ocorrer a pandemia, nós, da HamBugreria participamos do Burger Fest MT e sagramos o 2º melhor lanche daquele Estado. Para esse 1º festival, aqui, na Capital, cada hamburgueria fará um tipo de hambúrguer, respeitando o uso do pão 100% brioche da marca Lendario e carne de Angus do Sistema 67 Prime.”

Sexta-feira (26/5)

Shopping Bosque dos Ipês

Em seus últimos dias na Capital, hoje (26) o “Museu das Ilusões” funciona das 10h às 22h, com entradas até às 21h, na praça central do shopping Bosque dos Ipês. Aproveite para fotografar e filmar situações que parecem impossíveis dentro de um dos principais museus de ciências e ilusão de óptica do mundo! Os ingressos estão à venda na bilheteria e no site: www.museudasilusoes.com.br. Outra atração é a Arena Trampolim, recém- -inagurada na praça central, sendo o maior parque indoor montado em shopping, do Brasil. A arena conta com pula-pula, escalada, mega tobogãs e piscina de cubos para toda a família, e funciona das 10h às 22h. Compre os ingressos na bilheteria do local, a preço de R$ 50, com direito à duração de 50 minutos (a cada minuto excedente será cobrado R$ 1 por minuto).

Shopping Campo Grande

Para entreter as crianças, às 17h, tem Quintal Sesc, no estacionamento da loja Riachuelo, com recreação Sesc Cultura, apresentações musicais, culturais e os mais diversos food trucks. Às 18h, haverá contação de histórias com Érico Bispo e às 19h, com a Cia Habilidoces. As famílias poderão conferir o som da MPB com Igor Canazilles na voz e violão das 20h às 22h. E ainda tem o Happy Park Kids, com um circuito de infláveis, escorregadores, obstáculos, pula-pula e playgrounds interligados. O espaço atende a crianças de 1 a 12 anos, possui um time especializado de monitores e sistema de segurança, além de pulseira de identificação. Crianças menores de 4 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis (um adulto maior de 18 anos). O Happy Park Kids funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h. E aos domingos, das 12h às 20h. O valor da brincadeira é de R$ 40 para 30 minutos e, após isso, é cobrado R$ 20 a cada 15 minutos. Ainda nesta sexta (26), tem orientações sobre Declaração do Imposto de Renda 2023, das 12h às 19h, na área de expansão do shopping, em frente à loja Estetik KV.

Shopping Norte Sul Plaza

Sexta (26) é dia de “Todos Pagam Meia na Cinépolis”, pois você paga apenas meia- -entrada para assistir a qualquer filme do cinema, no shopping Norte Sul Plaza. Além disso, estão disponíveis todos os dias, durante o horário do shopping, o passeio de trenzinho Giggio, em frente à loja Magazine Luiza, a Slimeria, com oficinas divertidas de massinha elástica, em frente à Ri Happy e o Tiro ao Alvo, na praça de alimentação. Tem também o Labirinto Mágico – Uma Aventura Sobre Redes, com piscina de bolinhas e circuito de redes para escalar, na praça de eventos do shopping, durante o horário de funcionamento. Os jogos de tabuleiro, biblioteca e área de lazer estão funcionando das 15h às 20h, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. E continuam abertas, durante o funcionamento do shopping, as exposições Jorapimo, em frente à loja Kopenhagen, e a ExpoNorte, do coletivo de artesãos Artems (Associação de Artesãos de Mato Grosso do Sul), na praça de eventos em frente à Renner. As atrações são gratuitas!

Festival de Hambúrguer

Nesta sexta-feira (26), das 17h às 23h, tem o 1º Festival de Hambúrguer na Cidade do Natal, com os melhores hambúrgueres da cidade, muita música, pintura facial para as crianças e exposição de Fuscas. Hoje quem anima o público são: João Carlos & Savala, Pedro Salles e Chicão Castro. E aproveite para experimentar o o “Alfafa Especial” da Vaca Loka, que é uma das hamburguerias presentes por lá. A entrada é gratuita e a Cidade do Natal fica nos altos da avenida Afonso Pena!

Blues Bar

A noite de hoje (26) será animada no Blues Bar, com flashback do DJ Sammy e da “Rainha do Flashback” Patty Araújo! O bar abre às 20h, e os ingressos serão vendidos somente na hora, a preço de R$ 30. Chegue cedo para garantir seu lugar, pois a entrada é limitada! O Blues fica na rua 15 de novembro, 1.186, Centro.

Valley CG

A partir das 22h desta sexta (26) tem a dupla Marco Antonio & Gabriel, na Valley CG! Com quase 6 milhões de visualizações no YouTube e mais de 7 milhões de plays no Spotify, a dupla tem músicas como: “Mergulhar sem Medo”, com participação de Hugo & Guilherme, “Solterei”, com Bruninho & Davi e “Balança”, com João Gustavo & Murilo. Ainda na sexta tem show de Carla & Junior e Kid & Kenner. Reservas são feitas pelo telefone: (67) 99150-8194. A Valley CG está localizada na avenida Afonso Pena, 4.176.

Sábado (27/5)

Festival de Hambúrguer

Iniciando às 15h deste sábado (27) e com entrada franca, o Festival de Hambúrguer terá música de Robson Vieira, Gilson & Junior, Dany Cristine e banda V12. E a dica de sábado é o “Caipira Burguer”, do Nabrasa Burger, que conta com pão de brioche, maionese especial, burger de angus 120g, cheddar, queijo caipira, bacon caramelizado, rúcula e tomate. O festival ainda terá pintura facial para a criançada e exposição de Fuscas.

Shopping Bosque dos Ipês

Amanhã (27), tem a Arena Trampolim na praça central do shopping Bosque dos Ipês, com um complexo com parede de escalada, um mega tobogã de oito metros de altura, escorregadores de diferentes níveis, áreas com 4 mil cubos de espuma e equipamentos com 3.900 molas de resistência, que garantem a diversão com toda a segurança. Ela funciona das 10h às 22h, o ingresso custa R$ 50 para brincar durante 50 minutos (a cada minuto excedente será cobrado R$ 1 por minuto) e pode ser adquirido diretamente na bilheteria do local. E ainda tem mais diversão, pois o “Museu das Ilusões” está se despedindo da Capital neste fim de semana, e sábado funciona das 10h às 22h, com entradas até às 21h. Ingressos estão sendo vendidos na bilheteria e on- -line, pelo site: www.museudasilusoes.com.br. A partir das 17h30, na praça de alimentação, será transmitido, ao vivo, no telão, o campeonato Brasileirão 2023, com uma disputa entre Flamengo e Cruzeiro.

Shopping Campo Grande

Aproveite o sábado (27) no Happy Park Kids, com a garotada! Ele está localizado na área central do shopping Campo Grande, com um mega circuito de atividades infantis com brinquedos, atendendo crianças de 1 a 12 anos. No trampolim kids, as crianças podem aproveitar uma sequência de camas elásticas, além de uma gigante piscina de bolinhas ou spaghetti e dois playgrounds de labirinto. Lembrando que as crianças menores de 4 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis (um adulto maior de 18 anos). A atração funciona das 10h às 22h e o valor é de R$ 40 para 30 minutos. Após esse tempo, é cobrado R$ 20 a cada 15 minutos. Para os campo-grandenses que ainda não conseguiram fazer a entrega da Declaração do Imposto de Renda, o shopping está com um espaço para dúvidas e orientações também neste sábado, das 12h às 19h. A ação conta com a parceria da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco).

Shopping Norte Sul Plaza

Érico Bispo leva a contação de histórias, às 15h e às 16h30, para as crianças, no espaço Sesc. Para reforçar, ainda tem o passeio de trenzinho Giggio, em frente à loja Magazine Luiza, Slimeria, em frente à Ri Happy e o Tiro ao Alvo, na praça de alimentação. E tem também o Labirinto Mágico – Uma Aventura Sobre Redes, na praça de eventos.

Blues Bar

O Labhits UMC anima o público do Blues amanhã (27), com música de Bon Jovi, Guns N’ Roses, Aerosmith e Queen, a partir das 20h. Os ingressos podem ser comprados pelo site: www.sympla.com.br/ bluesbarms. O endereço do Blues é: rua 15 de novembro, 1.186, Centro.

Valley CG

Zé Lucas & Benício, Brendo & Vinicius e Luis Fernando & Zé Miguel são as atrações musicais da Valley CG deste sábado (27), a partir das 22h. Aproveite e faça sua reserva pelo telefone: (67) 99150-8194. A casa noturna está localizada na avenida Afonso Pena, 4.176.

Domingo (28/5)

Amazing Tenors – In Concert Tribute

Com sessão extra às 17h30 e outra às 20h, o teatro Glauce Rocha será palco de um grande espetáculo no domingo (28), é o “Amazing Tenors – In Concert Tribute”, com grandes sucessos da música italiana que se aliam aos clássicos de Bocelli. O show desperta um mar de sensações e emoções, do início ao fim. A classificação é livre para todas as idades. Os ingressos estão sendo vendidos no posto de venda estande Pedro Silva Promoções, no Comper Jardim dos Estados ou pelo site www.pedrosilvapromocoes.com.br. Mais informações no (67) 99296-6565.

Festival de Hambúrguer

Domingo (28) é o último dia do Festival de Hambúrguer, nos altos da Avenida Afonso Pena (Cidade do Natal)! Das 15h às 23h terá diversas atrações musicais, começando por Hamburgueiros dos MS, Stand-up Corumbá, Max & Gabriel, Bando do Velho Jack e Muchileiros. Para domingo, a dica é experimentar o lanche “Carnívoros”, do Carnívoros Burger, com smash duplo americano, pão de brioche, 2 burgers de angus de 65g cada, queijo cheddar, cebola roxa picadinha, picles feito na casa, mostarda e ketchup Heinz. Lembrando que a entrada é gratuita!

Shopping Bosque dos Ipês

A partir das 11h de domingo (28) tem Missa no Bosque, uma ação religiosa e social da Paróquia Senhor do Bonfim, em Campo Grande, no espaço ao lado da loja Riachuelo, no 1° piso. Às 15h, na praça de alimentação, tem transmissão ao vivo do jogo de futebol entre Corinthians e Fluminense, que disputam o Brasileirão 2023. Para finalizar o domingo, no shopping Bosque dos Ipês, tem a Arena Trampolim, funcionando das 12h às 20h.

Shopping Campo Grande

Para garantir a diversão da família, no domingo (28), tem Happy Park Kids e os filmes do Cinemark, no shopping Campo Grande. O Happy Park está na área central do shopping com um mega circuito de atividades infantis e atende a crianças de 1 a 12 anos. No cinema, tem o remake live action do clássico desenho animado “A Pequena Sereia”, de 1989, da Disney.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram