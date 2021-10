Festival da Carne do MS começa nesta sexta-feira com entrada gratuita

Iniciativa acontece de 8 a 10 de outubro, na Esplanada Ferroviária, reunindo gastronomia, lazer e fomento ao turismo e economia

Que o churrasco é uma paixão e tradição da culinária sul-mato-grossense, não se discute. Seja em um momento familiar, festivo ou na reunião com amigos, a carne assada na brasa retrata uma das experiências mais apreciadas pelo público, envolvendo desde a escolha da carne até a harmonização com bebidas.

Para celebrar essa paixão e fomentar esse segmento tão forte da gastronomia local, acontece entre os dias 8 e 10 de outubro de 2021, o Festival da Carne de MS. O evento, realizado por Beber e Comer MS e Campo Grande Destination, marca um importante momento da cultura e economia do Mato Grosso do Sul, com a realização de um grande evento, que pretende reunir 700 pessoas por dia, entre criadores, produtores rurais, consultores, empresários, consumidores e público em geral. Além disso, o festival promete incentivar e fortalecer o setor do turismo de eventos, que durante a pandemia foi muito prejudicado.

“A retomada dos eventos em Mato Grosso do Sul terá seu ponto alto em uma das maiores iniciativas gastronômicas realizadas no Estado. O Festival da Carne do MS alia uma das maiores paixões do sul-mato-grossense, a experiências singulares relacionadas ao churrasco, desde o crescente potencial produtivo da pecuária, passando pela importância econômica, até chegar ao momento mais apreciado por todos, que é o da degustação deste prato que se consolidou como uma das imagens da cultura e gastronomia de MS”, avalia Márcia Marinho, consultora de marketing, cultura e gastronomia e responsável pelo evento.

democrático

O Festival da Carne, segundo a organizadora, é democrático, englobando diversos segmentos de interesse da sociedade, como gastronomia, cultura, economia e setor produtivo. “Mais do que proporcionar lazer, a iniciativa levanta importantes temas, como a relevante produção da pecuária do Estado, o fomento ao turismo e logo, à economia e claro, as delícias da nossa rica culinária, que tem no churrasco seu ponto alto, abrangendo assim, diversas camadas da população”, finaliza Márcia.

Assadores renomados- Aprender sobre o ponto da carne, quais são os melhores cortes e como preparar o churrasco são algumas das ações que serão destaque no Festival da Carne de MS, que vai reunir diversos assadores renomados, como Brunão BBQ (@brunaobbq), que será curador do evento e embaixador da cervejaria Colorado, das lojas Swift, ligada ao grupo JBS. Brunão é curador do Churrasco do Teló e membro da Sociedade do Churrasco da Tramontina e estará no Festival para organizar as carnes que serão preparadas, as quantidades e selecionar os assadores. Além de Brunão BBQ, outros dez assadores estarão nas estações do Festival.

Harmonização

Para quem aprecia um bom vinho e não abre mão de uma carne suculenta no prato, a união dos dois sabores será apresentada, exaltando além da combinação, a variedade e grandes possibilidades da harmonização do vinho com o churrasco.

As dicas ficarão por conta da 067 Vinhos, que participa do evento, levando as melhores dicas de harmonização. “A sintonia entre a bebida e o churrasco depende do ponto da carne e nível de gordura, mas em geral, recomendamos vinhos com taninos relevantes. Este componente está presente na casca da uva e quando vai à boca causa adstringência. Encontrar o nível de tanino adequado favorece a melhor harmonização”, recomenda o sommelier da 067 Vinhos,Jonas Eduardo.

Palestras

Para compartilhar conhecimento sobre como tornar o churrasco ainda melhor, o Festival da Carne de MS realiza palestras e workshops variados. O especialista Marcelo Bolinha realiza workshop especial sobre cortes e assados. João Francisco Gasparoto, da VPJ, esclarece dúvidas sobre a apreciada carne Angus; também da VPJ, Michel Araújo e Silva detalha a compra de bovinos; A carne Carbono Neutro e a integração lavoura-pecuária-lavoura e protocolos de certificação da carne são tema da palestra do Dr. Roberto Giolo, da Embrapa Gado de Corte. Já Thiago Chiarapa, vai abordar a representatividade de MS no mercado da carne e Alexandre Barbosa, da Imperial Cutelaria, traz dicas sobre manutenção e afiação das facas.

Durante o festival, os visitantes poderão comprar alimentos e bebidas no local. E todos os protocolos de biossegurança serão respeitados.

O evento é uma realização de Beber e Comer e Campo Grande Destination, com o patrocínio da Rotele, 067 Vinhos, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de MS (Senar/MS), Hambugreria, Steak Store / VPJ, Vermelho Beef, Boi de Capim, Faroka, La Parrilla, Distribuidora Raiz, Bella Bufalla, Boibras e Poro Food. O evento conta com o apoio do Governo de MS por meio da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e da FundTur (Fundação de Turismo), da Prefeitura de Campo Grande, através da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande), Sebrae/MS e Embrapa. Informações: festivaldacarnedoms.com.br, siga @festivaldacarnedoms ou entre em contato pelo telefone (67) 9 9640-1249 (Márcia Marinho).