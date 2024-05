Festival Brasil Sabor, Festival do Hambúrguer e teatro são opções para fim de semana

Para quem quer economizar, sábado será dia de maior evento de brechós de Campo Grande

Fim de semana chegou com muita gastronomia em Mato Grosso do Sul: até o dia 16 de junho é realizada a 18ª edição do Festival Brasil Sabor, em Campo Grande, Bonito, Dourados, Ponta Porã e Rio Brilhante, com participação de bares e restaurantes com pratos que mostram a potência culinária do nosso Estado.

Um dos participantes, é o Espaço Primazia, de Rio Brilhante, que trouxe um prato que faz muito sucesso, tanto pelo sabor, quanto pelo ingrediente principal: o Filé Canavial. O empresário Rodrigo Jeferson Trambuch explica de onde surgiu a inspiração para a criação do prato. “Ele é uma provocação de sabores e traz um molho feito à base do caldo da cana-de-açúcar, destacando assim, uma das forças econômicas do nosso município, que é a produção da cana-de-açúcar, a produção do álcool, do etanol, a produção do açúcar”.

Sobre a participação no Festival, Rodrigo reforçou que a expectativa é grande. “O Festival Brasil Sabor é uma grande oportunidade para o Espaço Primazia. Primeiro, pelo fato de ser um festival nacional realizado pela Abrasel. Então, não apenas os clientes aqui de Rio Brilhante podem conhecer mais sobre o nosso restaurante, mas também do Estado, e do Brasil”.

“A nossa expectativa é que a população de Rio Brilhante reconheça no nosso trabalho, no nosso prato, o que estamos fazendo para destacar nosso município e promover, não apenas o nosso restaurante e o nosso trabalho, mas o nosso município e a sua força econômica, dentro de um festival de gastronomia que acontece nacionalmente”, pontuou o Rodrigo.

O Espaço Primazia fica Rua Santo Antônio, 1026, em Rio Brilhante e para quem ficou curioso, Rodrigo conta que o prato é um filé mignon grelhado ao molho de caldo de cana-de-açúcar e pimenta cambuci flambada na cachaça. Servido com risoto de couve e bacon e crysps de couve manteiga.

Assim como nas últimas edições, o Brasil Sabor acontece em formato híbrido, o que possibilita aos consumidores experimentarem os pratos nos restaurantes ou por meio de delivery e para conhecer um dos 52 participantes do estado, é só acessar o site oficial do festival.

Festival do Hambúrguer no Quintal Sesc

Já para quem foge dos pratos mais refinados e prefere o bom e velho ‘podrão’, o Quintal Sesc, no Shopping Campo Grande, traz nessa sexta-feira (24) o Festival do Hambúrguer, com food trucks variados e sabores que agradam a todos os públicos. Entre as marcas que estarão presentes na edição desta sexta-feira está O Choripan, com seu Choriburguer a R$ 35. O Classe A leva o Pantaneiro Bacon por R$ 37 ou R$ 44, variando o tamanho. Já o Solano’s Burguer preparou para a edição o Sweet Burguer, vendido por R$ 34. E por R$ 31, o Burguer Maktub disponibiliza o Mak Tudo.

Além do festival, outras opções de alimentação estarão disponíveis, como doces, pastéis, salgados e doces. Há ainda a feira de artesanato e o entretenimento para crianças e adultos.

A criançada pode brincar gratuitamente a partir das 17h com a recreação da Guavira S.A e a contação de histórias com a Cia Habilidades. Já às 20h começa a atração musical, com o show sertanejo da dupla Elvis e Adriano. Além disso, os nerds e geeks de plantão que não querem deixar o Dia do Orgulho Nerd passar em branco, poderão curtir o Quintal Sesc com o Desfile de Cosplay.

SEXTA-FEIRA (24)

Peça ‘Antígona’

Campo Grande receberá nesta sexta-feira (24) o espetáculo ‘Antígona’, com meia entrada para todo o público, no Teatro Alan Kardec. A peça é descrita como uma das mais representadas no mundo: escrita em 442 a.C., conta a história de uma mulher que se insurge conta o poder e as leis dos homens, enfrentando Creonte, rei de Tebas. A classificação etária é acima de 10 anos. O Teatro Alan Kardec fica na Avenida América, 653 Vila Planalto e ingressos podem ser comprados na plataforma Sympla.

Van Gogh & Impressionistas

Sucesso de público, segue em cartaz a aclamada exposição que aplica efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas, levando arte, tecnologia e emoção com superprojeções 360º de alta definição e outras instalações em um complexo com 1.500m². O espetáculo, repleto de tecnologia, traz ao público uma emocionante viagem pelo genial universo do pintor holandês, com direito a célebres obras, como autorretratos, ‘A Noite Estrelada’, ‘Quarto em Arles’, ‘Girassóis’, ‘Amendoeira em Flor’, dentre outras. Como bônus, a exposição oferece, ainda, uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

A exposição funciona diariamente, exceto às terças-feiras, 10h às 22h (último horário de entrada às 21h), de segunda-feira à sábado e aos domingos e feriados, das 12h às 22h (último horário de entrada às 21h).

Valores: Segunda a sexta – Diurno (entrada até 17h30): R$60 inteira / R$30 meia-entrada; Segunda a sexta – Noturno: R$80 inteira / R$40 meia-entrada;

Final de semana e feriados: R$95 inteira / R$47,50 meia-entrada.

Circo Mundo Mágico

Quem mora na região das Moreninhas terá muita diversão com o Circo Mundo Mágico, instalado no Parque Jacques da Luz, com espetáculo d Transformers, Patrulha Canina, Trapezistas, palhaços e o famoso globo da morte. O circo funciona diariamente, às 20h, e sábado e domingo às 16h, 18h e 20h. Adultos pagam R$ 20 e crianças R$10,00.

SÁBADO (25)

Sunset Growler Station

No dia 25 de maio, a partir das 18h, o Sunset Growler Station receberá uma das principais bandas cover do Brasil, garantindo uma experiência emocionante para os fãs de Bon Jovi. Originária de Curitiba e composta por músicos experientes, a Bon Jovi Cover Brasil se apresentará em Campo Grande trazendo efeitos sonoros, performance e figurinos característicos para a melhor experiência dos fãs da banda norte-americana. Os ingressos já estão no quarto lote, e podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla. O bar fica na avenida Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira.

Blues Bar

Sábado é dia de rock na Capital! Em comemoração a 30ª edição do Labhits, o Blues Bar realiza a edição ‘Vozes do Rock Internacional’, em homenagem aos maiores vocais do rock internacional, com interpretações dos sucessos de Freddie Mercury, Axl Rose, Mick Jagger, Bon Jovi, Steven Tyler e muitos outros. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla e o Blues Bar está localizado na rua 15 de novembro, 1186, Centro.

Arena MS

Campo Grande não tem praia, mas tem quem seja criativo! A Arena MS, local no Jardim São Lourenço que contém quadras de areia para esportes, deixa a vida fitness de lado para realizar mais uma edição do ‘Happyzinho’, ou conhecido por alguns como ‘o pagode mais feliz do Estado, das 16h a 00h, com som do grupo Samba 404. Os ingressos podem ser comprados no local, na rua Marquês de Lavradio, 399.

Role 2000

A nostalgia bateu forte este sábado (25) na hamburgueria LA Burgerz, que realiza mais uma edição da festa com hits dos anos 2000, com sucessos inesquecíveis que marcaram época na música brasileira: CPM 22, Mc Marcinho, As Meninas, É o Tchan, Bonde do Tigrão, Furacão 2000, Charlie Brown Jr e muito mais. DJ Magão, DJ Gaiezza e DJ Japão agitam a festa, que começa a partir das 14h, na rua Vitório Zeola, 76, Carandá Bosque.

Festival no Bueiro

Neste sábado (25), a partir das 19h no Uatahell, começa a 1ª edição no Festival do Bueiro. Derivado do Rolê no Bueiro, o festival apresentará cinco performances de dança e os DJs Lattyna e Laura Bittar para aquecer a pista. A entrada é gratuita e o bar estará aceitando doações de itens de higiene básica, que serão destinados ao Asilo São João Bosco. O Uatahell Bar fica na rua 15 de novembro, 797, Centro.

Feira Mixturô

Sábado também é dia de Feira Mixturô, na Praça do Peixe. Das 16h às 21h, o local será palco para muita comida boa, música, atrações para a criançada, artesanato e economia criativa.

Desapega Campo Grande

Mais de 20 mil itens, a partir de R$ 1,00 estão disponíveis das 08h às 16h, no Parque Ayrton Sena, no Desapega Campo Grande, maior evento de brechós da Capital, promovido pelo Coletivo de Brechós, com objetivo de desapegar de itens que estão inutilizáveis no armário e ainda praticar o consumo consciente. Serão mais de 100 expositores, com roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros, plantas e itens de casa e decoração.

Em tempos onde o consumo desenfreado gera impacto significativo no meio ambiente, eventos como este são essenciais para conscientizar a população sobre alternativas mais sustentáveis e econômicas. Os participantes também encontrarão roupas de inverno, garantindo que todos estejam preparados para a estação mais fria do ano. O Desapega Campo Grande é uma excelente oportunidade para renovar o guarda-roupa e a casa de forma acessível e ecológica.

DOMINGO (26)

Clube Estoril

O domingo (26) será de comida boa no Clube Estoril, que abrirá as suas portas para a 14ª edição do Arroz de Braga do Clube Estoril. O prato, que tem origem portuguesa, leva bacon, costelinha, asinha de frango, ervilhas e repolho. Também haverá o almoço do clube estoril, com arroz, feijão preto com calabresa, farofa, talharim, creme de milho, batata frita, lasanha de presunto e queijo, contrafilé, filé de frango a milanesa, filé de pintado e saladas diversas, fechando com um pudim como sobremesa, por R$ 69,99. O almoço é a partir do meio-dia, na rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista.

Sarau do Belchior

Cantores de Campo Grande se juntam no palco do Grand’ Mere Buffet, na ruaDr Michel Scaff, 80, na Chacará Cachoeira, a partir das 17h, para cantar sucessos e atender os pedidos do público, visando aproximar os artistas da Capital e o público. Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Ita Center Park

Após uma temporada de muita diversão, o Ita Center Park se despede de Campo Grande no próximo dia 26 de maio. Este é o último fim de semana para aproveitar as aventuras do Ranger, Disco, Pista de bate-bate, Cine 6D, Tagada, Twister, Bruxo, Rock & Roll, Cama Elástica, Giostrina, Trenzinho, Charrete, Caminhãozinho, Tiro ao Alvo, Pesca e a famosa Roda Gigante.

Localizado no estacionamento do Carrefour, o parque tem horário de funcionamento das 17h às 22h, de segunda à sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados é das 15h às 22h.

Os brinquedos são aptos para crianças a partir de 2 anos (infantis), com altura mínima de 90 cm. Os brinquedos familiares são indicados para pessoas com altura mínima de 1,20 cm e para se divertir nos radicais, a altura mínima é de 1,40 cm.

Valores: um ingresso por R$15 e quatro ingressos (combo), por R$50. A Roda Gigante tem valor separado, sendo R$20 o individual e R$60 o combo com quatro cadeiras.

Feira Gaúcha

Doces, artesanato, acessórios, roupas e bebidas típicas do Sul do País fazem parte dos produtos disponibilizados na feira que está localizada na Praça Central do Shopping Campo Grande (em frente à loja C&A).

Por Carolina Rampi

