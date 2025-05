Festival Brasil Sabor é celebração da culinária e diversidade gastronômica

Durante um mês, o evento reúne o melhor dos sabores típicos de Mato Grosso do Sul

Campo Grande, conhecida como a Capital Morena, está entre os destaques do Festival Brasil Sabor 2025, trazendo uma verdadeira celebração da culinária regional sul-mato-grossense. Nesta edição, 28 restaurantes da cidade participaram do evento de abertura realizado na última quarta-feira (14), oferecendo pratos especiais com preços acessíveis, o que permite que um público ainda maior possa experimentar os sabores típicos da região.

Com programação prevista entre os dias 15 de maio e 15 de junho, o Festival Brasil Sabor 2025 não se limita a Campo Grande, ele se estende também às cidades de Ponta Porã, Bonito e Dourados, envolvendo um total de 48 restaurantes em todo o estado. Juntos, esses estabelecimentos transformam Mato Grosso do Sul em um verdadeiro palco da culinária regional, proporcionando uma experiência única para quem deseja explorar ou redescobrir os sabores autênticos que compõem a identidade gastronômica sul-mato-grossense.

Entre os estabelecimentos que aderiram ao festival estão casas tradicionais e novidades da gastronomia local. Participam o 480 Graus Arte Della Pizza, A Mercearia Portuguesa, o Bom Almoço Restaurante, a Cantina Masseria e o acolhedor Canto do Cupim. Também marcam presença a Cervejaria Louvada e a Churrascaria Figueira, além do Diplomata Espetos, conhecido pela variedade de cortes e acompanhamentos.

A diversidade continua com a participação da Famiglia Bressani Ristorante & Pizzeria, a Fornalha Pizzaria, o Hanami Sushi Grill e o Kanto de Minas, que traz um toque mineiro à culinária do Centro-Oeste. O charmoso Les Amis Bistrô e o Michellis Burger também estão na lista, ao lado do Nosso Espeto Bar e Restaurante, da Pizzaria Dom Pauligi e da Pizzaria Mais Sabor.

Outros destaques incluem o Poiá Espeto, o Quokka Barbecue, o Restaurante Lagoa, o Restaurante Mais Sabor, o Safari Burger & Grill, a Sottile Pizzaria e o Sottile Restaurante. Completam o time a Super Pizza Pan Campo Grande, o intimista Teté Bistrô, a Villa da Pizza e o Vino!, todos comprometidos em valorizar os ingredientes locais e a autenticidade da cozinha brasileira.

Gastronomia de ponta

O Festival Brasil Sabor 2025, promovido pela Abrasel/MS (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul), é exclusivo para restaurantes associados à entidade. Com foco na valorização da culinária local, o evento destaca os sabores, os ingredientes típicos, a criatividade e as técnicas culinárias que caracterizam a gastronomia sul-mato-grossense, oferecendo uma verdadeira imersão nos pratos da região.

Durante o lançamento do Festival, a empresária Flaviany Fleita, à frente do restaurante A Mercearia Portuguesa, contou em entrevista ao Jornal O Estado, detalhes sobre a participação da casa no evento e destacou a importância de valorizar os produtos locais. Ela ressaltou que, embora seja a primeira vez que participam da edição deste ano, o restaurante já tem experiência em edições anteriores do festival.

“Trouxemos o bacalhau com natas, além do queijo Nicola, sendo um queijo típico da nossa região, o Pantanal. Já participamos de outras edições e sempre enxergamos o festival como uma grande oportunidade de visibilidade, de aprender novas técnicas e de conhecer outros cozinheiros”, afirma.

Flaviany enfatizou que, para ela, a competição não é vista como uma ameaça, mas como uma forma de agregar e melhorar o negócio. “Eu não vejo como concorrência, mas como uma adição ao nosso negócio. Sempre aprendemos algo novo, seja uma montagem diferente, um tempero especial que podemos incorporar em nossa culinária”, complementa a empresária.

Em entrevista durante o lançamento do Festival Brasil Sabor, a cozinheira-chefe da Famiglia Bressani Ristorante & Pizzeria, Maressa Poffo falou sobre sua participação no evento. Para a chef, esta é a primeira vez que participa do festival, e ela compartilhou o que torna sua experiência única.

“Estou representando a Família Bressani com o prato Scaloppina di Filetto no spaghetti, acompanhado de molho aveludado de gorgonzola. Acredito que o Festival Brasil Sabor é muito importante para divulgar os pratos e os restaurantes. Investimos muito em produtos de qualidade, com uma linha de importados que agrega sabor e sofisticação à nossa cozinha”, afirma.

Sobre a representação de Mato Grosso do Sul, a chef destacou que o restaurante segue com sua proposta de pratos italianos clássicos, mas sempre buscando incorporar o melhor da culinária local, o que, para ela, agrega ainda mais valor ao sabor final dos pratos.

Cristiano Rodrigo Parmesão, empresário e representante da Abrasel/MS, falou sobre a produção e a importância do Festival Brasil Sabor 2025. Em entrevista, Cristiano explicou como está sendo a organização do evento, que envolve 45 restaurantes de quatro cidades do estado — Bonito, Ponta Porã, Dourados e Campo Grande. “O festival é de nível nacional e estamos na 19ª edição. O evento é muito produtivo, pois reúne diversos restaurantes e contribui para divulgar a gastronomia local e regional”, relata.

Ele também destacou o impacto do evento para os participantes, destacando os diversos canais de mídia que ajudam a divulgar o evento, como outdoor, rádio e outros tipos de marketing. Ele ainda ressaltou a importância de promover a gastronomia de Mato Grosso do Sul, com pratos regionais e típicos, como parte da identidade local.

“Cada restaurante tem a oportunidade de mostrar o que faz de melhor, o que também se traduz em uma estratégia de marketing. A visibilidade é o principal atrativo, já que o festival tem uma grande repercussão tanto a nível nacional quanto regional”, finaliza Cristiano.

SERVIÇO: Para participar do Festival Brasil Sabor, basta visitar os restaurantes participantes e pedir o prato especialmente selecionado para o evento. O festival ocorre nas cidades de Campo Grande, Bonito, Dourados e Ponta Porã.

Amanda Ferreira