Festas juninas, shows, festivais de música ao vivo e apresentações teatrais agitam o fim de semana no Estado

Junho chegou com festa junina, fogueira acesa e muita música!

23º Arraial de Santo Antônio

A Praça do Rádio Clube, no centro de Campo Grande, recebe de 12 a 15 de junho o 23º Arraial de Santo Antônio, tradicional festa junina com entrada gratuita, que reúne shows musicais, celebrações religiosas e 28 barracas de comidas típicas operadas por entidades sociais. A programação começa sempre às 17h30, com destaque para Gilson e Júnior na sexta (13), além de procissão e missa em homenagem ao padroeiro Santo Antônio. No sábado (14) e domingo (15), a festa continua com atrações como Alex e Yvan, Fábio Cunha e o grupo Ipê da Serra. A renda das barracas será revertida para projetos sociais.

Atitude 67 – MS Ao Vivo

A edição de junho do projeto MS ao Vivo terá como atração pagode do grupo Atitude 67. A apresentação acontece no dia 15 de junho, a partir das 17 horas, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A abertura fica por conta do grupo Top Samba, e desta vez, haverá intervenção entre os shows com o espetáculo “Andança Brincante”, do Ateliê Ramona Rodrigues. A entrada é gratuita.

SEXTA-FEIRA (13)

Nirvana Tributo Brasil

No dia 13, sexta-feira 13, o Nirvana Tributo Brasil, considerado o maior tributo ao Nirvana do mundo, fará uma apresentação histórica em Campo Grande! Prepare-se para uma noite inesquecível no Trem Mineiro Bar, com o melhor do som que marcou gerações. O show começa às 19h00, e a abertura fica por conta do incrível Johnny Bier, trazendo o melhor do rock acústico. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, mas é preciso correr, pois já estão no terceiro lote. O Trem Mineiro Bar fica na rua Heitor Laburu, 340, Jardim Itatiaia. Noite de Gala 2025

A Noite de Gala é o espetáculo de encerramento do primeiro semestre do Espaço de dança Suzana Leite, onde as bailarinas têm a oportunidade de apresentar todo o progresso e dedicação demonstrados ao longo das aulas. O evento celebra a evolução técnica e artística de cada aluna, além de proporcionar um momento especial para compartilhar o resultado desse trabalho com familiares e amigos. A apresentação será no Teatro Glauce Rocha, e os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Festival Universitário de Artes Cênicas da UEMS

Começou na última quarta-feira (12) o Festival Universitário de Artes Cênicas da UEMS, com programação gratuita até sábado (14), no Centro Cultural José Octávio Guizzo localizado na Rua 26 de Agosto, e na Casa de Cultura de Campo Grande. O evento promove oficinas, apresentações de dança e artes cênicas, além de feira cultural com expositores da economia criativa e gastronomia, reunindo artistas locais, nacionais e universitários. A iniciativa busca fortalecer o intercâmbio artístico e é aberta ao público. A programação completa está disponível no Instagram oficial do festival.

SÁBADO (14)

Festival Engepar Viva Campo Grande

Símbolo da identidade musical sul- -mato-grossense, a polca-rock será celebrada em grande estilo neste sábado, com a 8ª edição do Festival Engepar Viva Campo Grande. A “Noite da Polca-rock” reunirá três nomes fundamentais do gênero – Jerry Espíndola, Rodrigo Teixeira e a banda Vozmecê – em uma homenagem especial ao compositor Geraldo Roca, um dos precursores desse som que mistura a ternária polca paraguaia com o universo do rock. O encontro acontece na Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira), a partir das 19h, com ingressos no Sympla.

Espetáculo ‘No caminho da Roça’

O Sesc Teatro Prosa traz neste fim de semana o espetáculo ‘No caminho da roça’, com a Trupe Teatro de Brincar, às 16h. Com direção e concepção de Edu Brincante, a Trupe Teatro de Brincar convida bebês, crianças e suas famílias para uma viagem encantada pelo universo da roça, recheada de música, dança, histórias e muita diversão! Em cena, uma trupe de brincadores apresenta de forma lúdica um dos folguedos mais tradicionais do Brasil: o boi. Mas dessa vez, o boi, antes bonito e dançador, precisa de ajuda para voltar a brilhar. Após um acontecimento misterioso numa noite de São João, só com a força dos seres encantados da cultura popular (e da plateia, claro!) ele poderá recuperar seu ritmo e alegria.

Espetáculo Peça Única

Peça Única é o primeiro espetáculo da House of Hands Up MS, coletivo sul-mato-grossense fundado em 2016, pioneiro na cena de Ballroom e Vogue em Mato Grosso do Sul e voltado para a afirmação de identidades LGBTQIAPN+ por meio da arte, da dança e da performance. Com 11 performers em cena, a peça se inspira na cultura das ballrooms, na técnica de dança vogue e na moda como linguagem para investigar os limites da beleza, da imagem e da organização de um coletivo. É um trabalho que desafia a ideia de espetáculo como algo fixo ou completo: aqui, a performance se dá no atrito, na gambiarra, no improviso, na precariedade como estética e política. A apresentação será às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, na Rua 26 de Agosto, 453.

Festas Juninas – Geral

No dia 14 de junho, Campo Grande será tomada pelo clima das festas juninas com diversas celebrações em bairros da cidade: a Festa Junina do Redentor acontece nos dias 13 e 14, a partir das 18h30, na rua Antônio Siufi, 139, no Guanandi; o Arraiá Nhô Sales anima a Comunidade Maria Mãe da Igreja (rua Mitsuo Daima, 27, Ana Maria do Couto) a partir das 19h. A Comunidade Santo Antônio de Pádua (rua Antônio Olegario de Lima, 104, Vida Nova 3), realiza seu arraiá a partir das 18h; no Jardim Columbia tem a Festa Junina do Luizinho, às 19h, na rua Tuere, 487.

O Arraiá da Comunidade Sagrado Coração de Jesus Sacerdote começa às 17h, na rua Lourenço da Veiga, 435, Jardim Campo Belo; e no Jardim Itamaracá, a 2ª Festa Junina de Santo Expedito ocorre das 18h às 22h, na rua Deocleciano Dias Bagagem, 908. A Paróquia Sagrado Coração de Jesus também inicia sua Festa do Padroeiro no dia 14, com programação até o dia 29, na avenida Mato Grosso, 3280, bairro Santa Fé.

DOMINGO (15)

Feira Bosque da Paz

Coloque seu chapéu de palha, vista seu traje caipira e celebre o esquenta junino da Feira Bosque da Paz no domingo, das 9h às 15h, na rua Kame Takaiassu, Carandá Bosque. Haverá Missa Junina, apresentação com os grupos Coração Nordestino e Ipê da Serra, Feirinha de Adoção Pet, além de comidas típicas, artesanato e muita economia criativa. Festa Junina Okinawa

No dia 15 de junho, a partir das 17h, acontece a tradicional Festa Junina Okinawa na Associação Okinawa de Campo Grande, localizada na rua dos Barbosas, 110, bairro Amambai. O evento reúne cultura japonesa e brasileira em uma celebração com comidas típicas, danças e atrações para toda a família.

Festival Dread Day

Neste domingo (15), das 9h às 22h, a Plataforma Cultural, na Esplanada Ferroviária recebe o Festival Dread Day – Reagando a Raíz, com nomes do reggae regional e nacional, oficinas criativas, intervenções artísticas e espaço acolhedor para toda a família, de forma gratuita. Haverá praça de alimentação, capoeira, espaço kids e shows de Rockers Sound System, Louva Dub, Canaroots, Manuzera, Édipo Ortiz, DJ Tico DuBem, TrincaDub e Alma Djem.

Amanda Ferreira e Carolina Rampi