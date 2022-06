Festa Junina em Sidrolândia começa nesta quarta com show do Raça Negra

A festa junina de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, começa nesta quarta-feira com show gratuito da banda Raça Negra, no Parque de Exposições Valdomiro Comparim, a partir das 18h. É a primeira edição da “Sidro Nina”, que passa a fazer parte do calendário oficial de eventos do município e segue até o sábado.

Além do Raça Negra, se apresentam Breno Reis e Marco Viola (quinta-feira); Sampri e Wilson e Cristiano (sexta-feira) e Chicão Castro e Betinho (sábado). Também foi montada uma fogueira de 11 metros de altura que será acessa no dia 18 de junho.

A prefeitura disponibiliza transporte gratuito do centro da cidade até o Parque de Exposições e as barracas da festa são geridas pelas escolas municipais de Sidrolândia. A renda será revertida para a comunidade escolar, que também se apresentam em diversas quadrilhas nos dias da festa.

"Todo o evento foi pensando para agregar e trazer diversão para a cidade e a nossas crianças. É uma festa que será tradicional em Sidrolândia e passa a fazer parte do calendário oficial do município", destacou a prefeita Vanda Camilo.