Festa do Queijo! Tradicional evento do Estado, 8º edição da Festa do Queijo de Rochedinho será realizada dia 10 de maio com oficina, gastronomia e programação cultural

Parte do calendário oficial de eventos culturais de Campo Grande, a tradicional Festa do Queijo chega à sua 8ª edição no dia 10 de maio, no distrito de Rochedinho. O evento se consolidou como um dos maiores atrativos culturais e gastronômicos da região, celebrando o melhor da produção artesanal de queijos e laticínios, com destaque para os pequenos e médios produtores do Estado. A festa oferece aos visitantes uma experiência única, apresentando uma vasta diversidade de sabores, com produtos típicos e inovadores que representam a culinária de Mato Grosso do Sul.

Neste ano, o lançamento da festa ocorreu na segunda semana da Expogrande, realizada no início de abril de 2025, no estande oficial da Prefeitura de Campo Grande. O evento contou com a presença da prefeita Adriane Lopes, da vice-prefeita Camilla Nascimento e do secretário-executivo de Cultura, Valdir Gomes. Durante o lançamento, foi anunciado que a 8ª edição da Festa do Queijo contará com mais de 50 expositores, que levarão seus produtos artesanais e derivados para o público.

A festa também contará com a venda dos itens artesanais produzidos pelos expositores locais, proporcionando uma oportunidade única de conhecer e adquirir produtos típicos da região. A programação cultural será divulgada em breve pela Prefeitura de Campo Grande.

Na praça de alimentação, além dos deliciosos quitutes das barraquinhas de queijos e derivados do leite, haverá variedades de opções gastronômicas, que vão desde o tradicional cachorro-quente até o saboroso churrasco de chão. Para completar, os food trucks oferecerão pratos diversos, como churros, acarajé e uma seleção de drinks refrescantes.

Durante o evento, o público terá a oportunidade de experimentar queijos, doces, conservas e outros itens regionais. Muitos visitantes aproveitam para estabelecer contato direto com os produtores, conhecendo de perto o processo de fabricação e, frequentemente, realizando suas primeiras compras no próprio evento.

Tradição que virou Negócio

O diretor da escola agrícola do distrito de Rochedinho e também professor, Francisley Galdino, ressalta a importância da trajetória da Festa do Queijo e o papel fundamental que a tradição desempenha na cultura da Capital.

“É uma imensa honra participar deste momento que marca o lançamento da 8ª edição da Festa do Queijo. O evento iniciou de forma simples, com o apoio da igreja, e hoje ocupa um lugar de destaque no calendário oficial de Campo Grande. Na edição anterior, recebemos um público recorde, e foi uma experiência memorável para todos. Para este ano, nossa expectativa é tornar a festa ainda mais grandiosa, superando todas as edições passadas. Nosso compromisso é continuar a crescer e a fortalecer essa tradição a cada edição, valorizando o que há de melhor na nossa cultura e na nossa gente”.

Uma das novidades deste ano será o curso, promovido pela Vigilância Sanitária, no dia 26 de abril. Todos os interessados em participar e que ainda não realizaram o curso devem procurar o professor Francisley, que está com todas as informações necessárias. Ele será o responsável pelas inscrições, tanto para os moradores de Rochedinho quanto para aqueles de outras localidades.

De forma caseira, sem adição de conservantes e baixa adição de açúcares, a professora aposentada, Ana Cristina Garcia Anache, criou a Saboratta Delícias Caseiras, que produz conservas de pimenta, legumes, geleias, molhos e doces, com objetivo de proporcionar aos clientes lembranças afetivas. O negócio começou de forma despretensiosa, criado apenas como forma de presentar amigos.

“Além de consumirmos, decidimos presentear alguns amigos, que gostaram dos nossos produtos e sugeriram que continuássemos produzindo, como um hobby. Essa ideia nos motivou a investir mais, pesquisando e fazendo cursos sobre produção e técnicas de conservação e manipulação dos alimentos. Em 2023 e 2024, fomos convidados a participar da Festa do Queijo, o que foi uma grande experiência. Fizemos muitos contatos e conseguimos divulgar nossa empresa, o que nos trouxe muito aprendizado. Estávamos ansiosos para este ano”, conta a empreendedora ao Jornal O Estado.

O carro-chefe da Saboratta são as pimentas e doces, com destaque para aqueles que resgatam os sabores dos doces antigos. Para a Festa do Queijo, Anache anunciou que trará algumas novidades, como conserva (Seleta de Legumes), doce (Furrundum), geleias (sabores diferenciados) e pimentas nucleares (frutos e molhos). Além disso, a marca renovou seus designs e embalagens.

“De maneira geral, estamos empolgados para apresentar nossos produtos. Sentimos que a cada evento ou feira, a aceitação dos nossos produtos tem conseguido crescimento das vendas e procura cada vez maior”.

O secretário de Cultura, Valdir Gomes, encerra destacando o impacto positivo nas vendas e na movimentação econômica da zona rural.

“Essa festa já faz parte da tradição de Campo Grande. Ela movimenta significativamente a economia e beneficia todo o Distrito de Rochedinho. Tanto os produtores quanto a população ganham com o evento. Por isso, convido a todos a visitarem Rochedinho e prestigiarem essa linda celebração”, (Colaborou PMCG).

