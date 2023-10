Festa da Padroeira de MS terá 17 atrações

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro celebra 6ª edição da festa a partir desta sexta-feira, com 17 atrações musicais durante dez dias

Entre esta sexta-feira (23) e o dia 2 de julho, o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realiza a 6ª festa da padroeira de Mato Grosso do Sul, em comemoração ao dia da padroeira, lembrado pela igreja em 27 de junho. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se tornou padroeira do Estado devido à grande devoção que se espalhou entre todos os sul-mato-grossenses. Este ano, terá 17 atrações musicais e de 15 a 20 barracas com comidas típicas junina. Os shows serão todos com cantores e grupos regionais, como Eco do Pantanal, Laço de Ouro, Olavo Netto, Sidney Francis, esperando atrair milhares de pessoas diariamente, das 18h às 22h30.

A festa da padroeira do Estado, que está em sua 6ª edição, é uma das mais aguardadas pelos campo-grandenses e devotos e o padre do santuário, Reginaldo Padilha, comemora a importância da tradição católica. “Para nós, cristãos, católicos aqui de Campo Grande são vários motivos para celebrar. O maior deles é que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, além de ser a padroeira do Estado, tem uma ligação muito íntima com a experiência religiosa popular da Capital.”

O pároco ressalta que o santuário é a segunda paróquia construída em Campo Grande, com 84 anos de novena, que são realizadas toda quarta-feira. “É a segunda paróquia que foi construída depois da de Santo Antônio e, desde então, nós temos as novenas em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, são 84 anos de novena, na cidade. O ano passado nós completamos 100 anos da novena, no mundo. Então, existe essa experiência religiosa popular muito próxima do povo, passam de 25 a 30 mil pessoas nas quartas-feiras no santuário, é algo muito bonito. Quando nós paramos por dez dias para celebrar, é uma alegria muito grande, então a festa foi preparada com muito carinho e amor para que os nossos devotos venham, rezem, celebrem, mas também tenham uma grande oportunidade para confraternizar.”

A estimativa de público da 6ª edição da festa é que o número de pessoas triplique em relação à quantidade que frequentam as 18 novenas semanalmente. “Não fazemos uma estimativa total, mas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é bastante conhecida. Em 2022 passaram muitas pessoas, a estimativa é que a quantidade possa triplicar, porque nas novenas passam de 25 a 30 mil, então a intenção é que passe disso durante todos os dias de festa, é importante a participação de todos”, espera o padre Reginaldo, que afirma que “este é o santuário que mais faz novenas no mundo”.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi instituída a padroeira civil de Mato Grosso do Sul por meio de lei estadual. O projeto de lei foi aprovado pela Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) no dia 20 de dezembro de 2017. Sete dias depois, o governador do Estado sancionou a lei durante a novena das 9h, do dia 27 de dezembro de 2017. A lei incluiu, no Calendário Oficial de Eventos do Estado, o dia 27 de junho, Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como data festiva de honra à Padroeira civil.

Reconhecimento pontifício

Este ano, a festa da padroeira será ainda mais especial devido ao reconhecimento pontifício, que veio em agosto do ano passado, a pedido do papa Francisco. O padre, muito grato e feliz pelo reconhecimento, conta como ocorreu o processo.

“No fim de 2019, enviamos uma carta ao santo padre papa Francisco, pedindo o reconhecimento pontifício, pois temos o reconhecimento civil, mas não tínhamos o reconhecimento chamado canônico. Nós escrevemos essa carta a partir do santuário pela Arquidiocese de Campo Grande. Veio a pandemia e em 2020 e 2021 ficou praticamente tudo parado (as comunicações). No ano passado, em junho, recebemos a notícia da carta enviada, dizendo que é uma alegria celebrar e que o papa outorgava o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como padroeira oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, reconhecido canonicamente, ou seja, reconhecido pela igreja de Roma. Nós ficamos muito felizes e essa é uma alegria partilhada com todos os devotos, porque, se chegou a esse ponto, é porque os nossos coirmãos que, lá no passado, em 1939, assumiram, construíram a igreja e iniciaram a novena é uma soma de graças desde os nossos antepassados, que pouco a pouco vieram celebrando isso, até chegar nessa quantidade de pessoas que passam toda quarta-feira ali, no santuário.”

O tema da festa será “Maria, Ajudai-Nos a Viver a Alegria da Santidade”, fazendo memória ao pedido do papa Francisco, ao reconhecer, diante de Deus, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como padroeira oficial do Estado: “que este patronato contribua a suscitar nos fiéis um profundo desejo de santidade”. Com 17 atrações musicais, celebrações religiosas e de 15-20 barracas de alimentação durante dez dias, todo o dinheiro arrecadado na festa é destinado à comunidade terapêutica e investimentos das obras sociais do Santuário, organizado pela AFIM (Associação Redentorista Filhos de Maria). “Todo o trabalho social do santuário é feito por essa associação. É por ali que é feita toda a ação social, desde kit para recém-nascidos e crianças até a entrega de cestas básicas para a população que mais precisa e está lotado. Então, a gente ajuda praticamente por três meses e depois encaminhamos para a parte das políticas públicas no município e no Estado, que devem garantir atenção especial a essas pessoas”, explica o padre.

Sobre a comunidade terapêutica, ele ressalta que é para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Para quem não pode pagar clínica de recuperação, nós temos três. A arrecadação é feita totalmente pelos devotos que compram bolo na Casa dos Doces na quarta-feira, pastel no Santuário. Nós fazemos duas rifas durante o ano, então todo o dinheiro arrecadado vai para a manutenção dessa casa terapêutica. A estadia de quem frequenta a comunidade é totalmente gratuita e tem os colaboradores, os psicólogos, tem todo um aparato que ajuda nessa recuperação, que dura de nove a 12 meses.”

“Na nossa festa terão atrações regionais todos os dias, um amplo espaço gourmet e também espaço kids para as crianças, enfim, tudo que uma boa quermesse precisa, o Santuário vai ter mais uma vez, neste ano”, finaliza o padre Reginaldo. Dentro da programação da festa haverá ainda o sorteio de um SUV C4 Cactus 1.6 Live automático, no dia 28. Os números das rifas podem ser adquiridos a R$ 30, nos horários de celebrações ou durante a festa.

SERVIÇO:

A festa da padroeira acontece entre os dias 23 de junho a 2 de julho, das 18h às 22h30, com entrada gratuita. O Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica na avenida Afonso Pena, 377, Amambai.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado

