Fernanda Torres faz história e conquista o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama

O cinema brasileiro viveu um momento histórico nesta segunda-feira (6), quando a atriz Fernanda Torres recebeu, em Los Angeles, o Globo de Ouro de Melhor Atriz na categoria Drama. A premiação, que nunca havia sido concedida a uma brasileira, é um reconhecimento ao trabalho de Fernanda no filme Ainda Estou Aqui. Na produção, ela interpreta a advogada Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, deputado federal assassinado pela ditadura militar em 1971.

Fernanda disputou o prêmio com grandes estrelas de Hollywood, como Nicole Kidman, Angelina Jolie, Tilda Swinton, Pamela Anderson e Kate Winslet.

Há 25 anos, sua mãe, Fernanda Montenegro, também foi indicada ao Globo de Ouro na mesma categoria pela atuação em Central do Brasil. Embora não tenha vencido, o filme levou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro.

Durante seu discurso de agradecimento, Fernanda Torres destacou a importância da arte em tempos difíceis. “Isso é uma prova de que a arte resiste à vida, até mesmo em momentos complicados, como os que a Eunice Paiva viveu, e como tantos problemas que o mundo enfrenta hoje. Este filme nos fez refletir sobre como sobreviver em tempos como esses. Então, para minha mãe, minha família, meus filhos e todos, muito obrigada ao Golden Globes”, disse a atriz.

Tanto Ainda Estou Aqui quanto Central do Brasil foram dirigidos pelo cineasta Walter Salles.

Neste ano, o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro foi para a produção francesa Emilia Pérez.

Com informações da Agência Brasil

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram