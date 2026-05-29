Feirinha Casa Hub chega à 5ª edição com gastronomia, música e experiências para toda a família

Evento acontece nesta sexta na Casa Hub, reunindo cultura, sabores e produção local em Campo Grande

A tradição das feiras livres, tão presente na cultura campo-grandense, ganha uma versão moderna, acolhedora e cheia de experiências na 5ª edição da Feirinha Casa Hub, que acontece no próximo dia 29 de maio, das 17h às 22h, na Casa Hub, em Campo Grande.

Consolidada como um dos eventos mais charmosos e agradáveis da Capital Morena, a Feirinha une gastronomia regional, empreendedorismo local, arte, cultura e lazer em um ambiente pensado para reunir famílias, amigos e apaixonados por boa comida e música ao vivo.

Maior a cada edição, o evento contará desta vez com 22 expositores, reunindo sabores, aromas, criatividade e produtos artesanais que valorizam o talento local e fortalecem pequenos empreendedores da cidade.

Entre as opções gastronômicas e expositores confirmados estão O Choripan, Madonna Hot Dog, Akkar Lanches, Carandá Foods, Sobaria Fernandes, Caseirinhos da Morena, Gelatto’s Kelli, Delícias Du Chef Dan, Two Sweet, Milho Pantaneiro, Doce Palladar, Touro Morto Cervejaria, Toca do Coelho Licores e Vintintim Drinks e Vinhos.

O público também poderá encontrar produtos artesanais, acessórios, maquiagem, decoração e itens criativos com marcas como Malph Velas Aromáticas, Santhini, Divina Make, Ana K Acessórios, Sueli Artesanatos, Kallu Salles, Capivara Artes e Mango CG.

Música, diversão e clima de encontro

A trilha sonora da noite ficará por conta do cantor Tierri Borges, trazendo o melhor do sertanejo e aquelas modas que transformam qualquer encontro em uma noite animada e cheia de boas lembranças.

A proposta da Feirinha Casa Hub vai além das compras e da gastronomia. O evento foi criado para proporcionar experiências, estimular conexões e fortalecer a valorização da produção regional em um ambiente leve, descontraído e familiar.

Outro diferencial é que a Feirinha é pet friendly, garantindo que os animais de estimação também façam parte da programação. Os amigos de quatro patas são sempre bem-vindos no espaço.

Edição especial antecede o aguardado Dia D da Hub

A quinta edição da Feirinha Casa Hub chega ainda mais especial por anteceder o aguardado Dia D da Hub Incorporações, que acontece no dia 30 de maio e marca o lançamento oficial do Park Design Residence, novo condomínio de casas de alto padrão no Jardim Veraneio.

Durante a Feirinha, os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto o decorado do empreendimento e toda a estrutura preparada pela Hub Incorporações para apresentar o novo conceito de morar que une conforto, sofisticação, tecnologia e qualidade de vida.

A expectativa é que o evento funcione como uma prévia da grande movimentação preparada para o Dia D, aproximando ainda mais o público da proposta inovadora do empreendimento.

Para o sócio-diretor da Hub Incorporações, Pedro Naciff, a Feirinha já se tornou um importante espaço de convivência e valorização da cidade.

“A Feirinha Casa Hub nasceu com o propósito de criar conexões entre pessoas, valorizar os empreendedores locais e proporcionar experiências agradáveis para as famílias de Campo Grande. Ver o evento crescendo a cada edição nos mostra que a cidade abraçou essa proposta. E esta edição ganha um significado ainda mais especial por anteceder o lançamento do O Park Design Residence, permitindo que o público já conheça um pouco do conceito inovador que estamos preparando”, destaca.

Serviço

5ª Feirinha Casa Hub

Data: 29 de maio

Horário: 17h às 22h

Local: Casa Hub – Avenida Afonso Pena, 5842

Entrada gratuita

Informações: @hubincorporacoes

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