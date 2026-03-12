Feira Geek UEMS chega à terceira edição com dois dias de cultura pop

Evento acontece nos dias 20 e 21 de março, na Unidade Santo Amaro

A contagem regressiva começou para a 3ª edição da Feira Geek da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), que promete transformar a unidade de Campo Grande em um verdadeiro ponto de encontro da cultura geek.

O evento acontece nos dias 20 e 21 de março, na Unidade Santo Amaro, com uma programação voltada para fãs de anime, games, RPG, K-pop e quadrinhos. Com entrada gratuita, a feira busca reunir diferentes públicos em dois dias de celebração da cultura pop e da criatividade.

A programação inclui concurso de cosplay, competição de K-pop, sessões de RPG e estações de jogos para o público experimentar diferentes títulos. Além disso, expositores da cena geek local estarão presentes com produtos e itens temáticos, enquanto atividades culturais e vivências práticas prometem aproximar ainda mais os participantes desse universo. A proposta do evento é oferecer experiências interativas e estimular a troca entre fãs, artistas e criadores da região.

Um dos momentos mais aguardados da feira é o concurso de cosplay, que terá premiação de dois mil reais para o vencedor. A competição deve reunir participantes caracterizados como personagens de animes, filmes, games e quadrinhos. Outro destaque é a participação do clube de xadrez Capablanca, que promoverá uma simultânea conduzida por Vitor Gabriel, enfrentando vários desafiantes ao mesmo tempo durante o evento.

Serviço: A Feira Geek da UEMS acontece no dia 20 de março, das 9h às 18h, e no dia 21 de março, das 11h às 20h. O evento acontece na UEMS Campus Campo Grande, localizado na Av. Dom Antônio Barbosa, 4155 – Vila Santo Amaro. A entrada é gratuita.

Amanda Ferreira