Feira do Distrito das Águas retorna após pandemia

Depois de suspensa devido a pandemia, a Feira cultural do Distrito Água do Miranda, localizada na região do município volta com atrações musicais com suas tradicionais barracas de comida e artesanato.

No dia 16 de julho, sábado, a programação começa as 19 horas. A animação da noite será por conta do grupo Festeiros do MS e no dia 17, domingo, o cantor Bolinha será é a atração confirmada.

A Feira, que está localizada na Praça do distrito, passou por reforma durante este período de fechamento, recebendo pintura e novas coberturas. A Feira será realizada quinzenalmente.

“O objetivo da feira é fomentar a economia local, atraindo turistas com a culinária típica da região e muita musica boa”, destacou Sonia Percigili, representante do Executivo no distrito.