Feira de Natal no Armazém Cultural terá produtos artesanais nesta quarta-feira

Nos dias 22 e 23 de dezembro, o Armazém Cultural será palco de um dos eventos mais aguardados da temporada festiva: a tradicional Feira de Natal. Com a participação de 11 associações de artesãos, o evento promete encantar visitantes com uma variedade de produtos feitos à mão, utilizando matérias-primas diversas como cabaças, sementes, tecidos, barbantes, madeira, entre outros.

Presentes

Com a presença de 150 expositores, a feira será uma excelente oportunidade para quem busca presentes únicos e especiais para as festas de final de ano. Os produtos disponíveis abrangem desde itens decorativos até acessórios e peças de vestuário, todos confeccionados com cuidado e criatividade pelos artesãos locais.

Atrações Culturais

Além da diversidade de produtos artesanais, a Feira de Natal oferecerá uma programação cultural variada. O Quinteto de Jazz, o Grupo Camalote de dança folclórica e o cantor Ton Alves serão responsáveis por animar o ambiente com apresentações ao vivo nos dois dias do evento.

Serviço

– Data: 22 e 23 de dezembro

– Horário: Das 15h às 22h

– Local: Armazém Cultural, Av. Calógeras 3060, Centro

