Federação das Apaes do Estado se prepara para o grande Festival Estadual de Arte das Apaes

Contando com o apoio da Apae de Ponta Porã e a parceria do Governo do Estado, através da SETESCC – Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, a Federação das Apaes estará realizando o XI Festival Nossa Arte das Apaes – Edição Estadual, nos dias 25 e 26 de outubro do corrente mês.

Devido a extensão territorial, a Federação realizou a fase regional nas cidades de Campo Grande, Caarapó, Coxim, Guia Lopes da Laguna, Nova Andradina e Paranaíba, com a participação de todas as 62 Apaes do Estado. Concluída a fase regional, as apresentações classificadas em 1º lugar, estarão participando da disputa estadual em Ponta Porã, nas modalidades de Artes Literárias, Artes Visuais, Dança, Dança Folclórica Brasileira e Internacional, Música e Teatro. As apresentações são gratuitas e abertas a toda a população. Sendo que, o corpo de jurado são convidados pessoas que se destacam na arte da dança, teatro e literatura.

A presidente da Apae de Ponta Porã, empresária Jussara Ferreira, agradeceu a confiança depositada pela Federação e disse que, como apaeana, estar muito orgulhosa de sediar um evento dessa envergadura, onde além de mostrar para a sociedade que possuímos verdadeiros artistas nas Apaes, estaremos reforçando a conscientização da sociedade na eliminação de barreiras, pois a inclusão precisa ser construída diariamente por todos e, sobretudo pela sociedade.

A presidente Jussara aproveitou para agradecer também a parceria do Poder Público municipal para que o evento seja realmente um sucesso, lembrando que graças aos inúmeros parceiros, pela primeira vez todos as delegações ficarão, hospedadas no Hotel Barcelona.

O presidente da Federação das Apaes do Estado, Ottão Pereira de Almeida, manifestou dizendo que o Festival busca a inclusão e a integração da pessoa com deficiência intelectual e múltipla por meio da arte, incentivando o intercâmbio social, o gosto pelas atividades artísticas e, graças ao apoio da Apae de Ponta Porã e a parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, tendo à frente deste órgão, o grande apaeano Prof. Marcelo Miranda, os Festivais Regionais foram um sucesso. E, essa parceria, somada agora com a Prefeitura Municipal de Ponta Porã e outros que vieram somar esforços conosco, o XI Festival Estadual Nossa Arte-2023, ficará registrado como o maior evento apaeano dos últimos tempos.

“Queremos que a sociedade esteja presente e veja as habilidades de nossos artistas, o trabalho dos profissionais da Educação Especial e vislumbrem as Apaes como espaço cultural, artístico e de inclusão social. Pois em um evento desse, todos os profissionais da Apae se envolvem para que o mesmo seja um sucesso. Esperamos vocês! ”, reforçou o Presidente Ottão.