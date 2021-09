Famosos comentam sobre Jair Bolsonaro e manifestações de 7 de setembro

Desde as primeiras horas desta terça-feira, 07 de setembro, famosos começaram a se posicionar nas redes sociais sobre as manifestações pró e contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido), marcadas em cerca de 160 cidades, nesta data em que se comemora a Independência do Brasil.

Enquanto os apoiadores defenderam pautas antidemocráticas e convocaram as pessoas para os atos, os opositores criticaram em especial os atos em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, que pedem, entre outras coisas, o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e a intervenção militar. Uma incoerência à data, que retrata a liberdade do país.

Radicalmente contra o presidente da república e seus posicionamentos, Samantha Schumtz contestou a ideia de liberdade.

“Fora Bolsonaro, bolsominions e seu bolsonarismo”, escreveu. “Como pode pedir liberdade e intervenção militar na mesma passeata?”, questionou.

Sempre se posicionando a web, a atriz Ingrid Guimarães mostrou sua indignação:

“Nunca pensei que dia 7 de setembro pudesse ser um dia que gerasse medo. Onde chegamos”, escreveu.

Ingrid ainda respondeu a uma internauta que questionou se ela estava “em choque” devido aos atos pró-Bolsonaro: “Choque é chegar a quase 600 mil mortos, o resto vai passar”, disse.

Lázaro Ramos, que por vezes bate de frente com falas do presidente, como no início do ano quando Jair Bolsonaro disse ao apresentador José Luiz Datena, no programa Brasil Urgente, da Band, que o então ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, estava produzindo uma vacina para o combate da Covid-19. O presidente, contudo não soube dar detalhes sobre o processo.

Neste 7 de setembro o artista não citou o político diretamente, mas publicou um vídeo dizendo que a data é importante para celebrar a democracia.

Apoiador de Bolsonaro, o lateral direito do São Paulo Futebol Clube, Daniel Alves, citou o slogan do presidente e cobrou independência para o Brasil. O jogador publicou uma foto com a bandeira do Brasil cobrindo seu rosto e escreveu um texto sobre o desejo de que as pessoas fossem independentes.

“Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Dia da nossa independência e desejo-lhes que vocês peguem esse dia para se independizar também. Se independizar das opressões, das manipulações de opiniões e das influências egocêntricas. Ser livre é poder sonhar, ser livre é poder realizar, ser livre é saber que tudo vai passar e somente os legados vão ficar! (Viva a independência do Brasil e dos brasileiros)”, escreveu o atleta.