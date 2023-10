Após casamento marcante no natal passado, Família Rena fará chá revelação próximo sábado

Depois do casamento que marcou a história de Campo Grande, com mais de 20 mil convidados durante o natal do ano passado, o amor do Sr. e Sra. Rena deu fruto e agora eles retornam para o chá revelação do bebê Reninha. O evento acontece no próximo sábado (14), no mesmo local que marcou a história dos dois, a Vila Morena, às 17h durante a Semana da Criança.

Ainda o mesmo dia, será aberta a votação nas redes sociais para ajudar a escolher o nome da reninha, pelo Instagram do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

A história do casal mais querido da cidade começou quando o Sr. Rena se aposentou do seu trabalho como guia do trenó do Papai Noel e veio passear na Capital em 2021. Ele se tornou a estrela do Natal de Campo Grande e como amou a recepção carinhosa, resolveu ficar por aqui.

Já no ano passado, a Sra. Rena veio passar suas férias na cidade e quando encontrou Sr. Rena, foi amor à primeira vista. A conexão foi tão forte que eles resolveram se casar.

O casamento aconteceu na Cidade do Natal com a presença de mais de 20 mil convidados e os dois saíram de lua de mel, viajando pelo Mato Grosso do Sul conhecendo todas as belezas naturais do Estado e retornam na semana que vem para descobrir o sexo deste bebê que já é amado por toda a cidade.

A revelação começa às 17h, na Vila Morena, onde acontece a Semana da Criança, do dia 10 a 15 de outubro, com seis dias de diversão, música, teatro, brincadeiras, palestras, oficinas, brinquedos infláveis como Castelo Pula pula, Tobogã, Quadra de sabão, Cama Elástica, Trave de Futebol e shows para todas as crianças. A abertura no primeiro dia acontece às 14h e vai até às 21h. Já dos dias 11 a 15, a programação tem início às 9h e encerramento às 21h.

No local, também será disponibilizado pontos de doação voluntária de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social nas festividades do natal.

Durante a semana também acontecem as oficinas infantis de música, teatro e brincadeiras, além de workshops em defesa da criança, uma jornada de capacitações, palestras com convidados especialistas da área e principalmente os pais, educadores e todos os responsáveis por crianças e adolescentes sobre a prevenção ao abuso e violência contra a criança.

