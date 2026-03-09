Falta um mês: Campo Grande se prepara para noite histórica com Guns N’ Roses

A contagem regressiva já começou. Falta exatamente um mês para que Campo Grande (MS) receba um dos maiores espetáculos internacionais já realizados na cidade: o show do Guns N’ Roses, marcado para o dia 9 de abril, no Autódromo Orlando Moura.

A apresentação representa um marco histórico para a Capital Morena, que entra definitivamente na rota das grandes turnês internacionais e se prepara para receber milhares de fãs de Mato Grosso do Sul, de outros estados brasileiros e até de países vizinhos.

Desde o anúncio do show, o entusiasmo do público ficou evidente. Na abertura das vendas, mais de 20 mil ingressos foram comercializados em apenas uma hora, demonstrando a força da banda e a expectativa em torno do evento.

A noite promete reunir gerações de fãs ao som de clássicos que marcaram a história do rock mundial, como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City e November Rain. A turnê traz ao palco a formação liderada por Axl Rose e Slash, protagonistas de uma das bandas mais icônicas do planeta.

Para completar a experiência, o show em Campo Grande contará também com a participação da banda brasileira Raimundos, que fará a abertura da apresentação. Com mais de três décadas de carreira, o grupo promete aquecer o público com clássicos do rock nacional e toda a energia que consagrou a banda no país.

Impacto para a cidade

Além do espetáculo musical, o evento deve gerar impacto significativo na economia e no turismo da cidade, movimentando hotéis, restaurantes, bares, transporte e diversos setores ligados à cadeia produtiva de eventos.

A expectativa é que Campo Grande receba visitantes de diferentes regiões do Brasil, consolidando a cidade como um destino cada vez mais preparado para receber produções internacionais de grande porte.

Ingressos seguem à venda

Os ingressos seguem disponíveis online, pelo site oficial pela Bilheteria Digital.

Também é possível adquirir ingressos no ponto de venda físico, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, com atendimento de terça a domingo, das 14h às 20h, enquanto durarem os estoques destinados à venda presencial.

Com a proximidade do evento e a alta procura registrada desde o início das vendas, a recomendação da organização é que os fãs garantam seus ingressos o quanto antes para não perder essa noite que promete entrar definitivamente para a história da Capital Morena.