Falta de estímulos nos pets pode desencadear ansiedade, estresse e depressão

Uma rotina de atividades é fundamental não só para o pet gastar energia, mas para manter sua saúde física e mental.

A falta de estímulos, como brincadeiras e passeios, pode desencadear distúrbios como ansiedade, estresse e depressão.

Cães adoram passear, brincar ao ar livre e farejar pelo caminho. Mas o tutor também pode oferecer atividades dentro de casa, mesmo em imóveis com espaço reduzido.

“Muitas vezes, o pet acaba ficando o dia inteiro sozinho no apartamento ou em casa, por isso, é essencial que o tutor crie uma rotina de passeios para ajudar a aliviar um possível estresse do companheiro”, afirma Patrícia Sprada, CEO da franquia EcoCão Espaço Pet.

Para garantir a movimentação do peludo, ela lista seis dicas de brincadeiras. Confira:

Brinquedos pequenos – Invista em brinquedos pequenos, como as bolinhas, para trabalhar, principalmente, sua movimentação. Também é possível montar bolinhas com meias que não são mais utilizadas. “Só lembre que é um brinquedo a ser oferecido com supervisão, pois há cães que gostam de mastigar tecidos e acabam engolindo.”

Atividades que incentivem a memória – Uma espécie de esconde-esconde com brinquedos é opção de diversão e atividade que estimula a memória do animal. “Essas ‘brincadeiras’ podem ser executadas com itens simples, como alguns copos ou baldes pequenos – quanto mais ‘obstáculos’, maior a dificuldade –, com brinquedos que eles gostem e que chamem sua atenção, como a bolinha predileta. Assim, você pode brincar de esconder o brinquedo e incentivar o animal a procurar e localizar onde está”, diz Patrícia.

Ações que promovam a percepção – Também é importante treinar a percepção do animal em relação ao faro e aos gostos dos alimentos. Brincadeiras como caça-ração ou caça-petisco pela casa são bem-vindas. “Além de o pet se mexer bastante, buscando a sua recompensa, ele acaba trabalhando áreas importantes no seu desenvolvimento.”

Brinquedos recicláveis – Com criatividade, caixa de papelão, garrafas PET e até bandeja de ovos podem ser transformados em brinquedos. “Muitas vezes nos perguntamos se temos os materiais necessários para promover a diversão do animal e esquecemos que coisas simples podem ajudar nessa missão. Por exemplo, uma caixa de papelão para gatos. Os felinos adoram brincar com tudo que seja macio ou que tenha papelão e uma boa alternativa é levar esses objetos para a rotina deles”, afirma Patrícia.

Cabo de guerra – Brincadeira simples, a partir de cordas, é uma forma de interagir com o animal e promover o entretenimento em casa. “Mas tome cuidado apenas para não machucar o pet com a força na hora de puxar a corda para você.”

Comandos – Ensinar comandos básicos ao pet também é uma forma de diversão.