Exposição “Memórias Restituídas” traz uma viagem artística pelo universo íntimo do artista Antonio Júnior

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul (MIS-MS) traz ao público a exposição “Memórias Restituídas”, uma intrigante série de 25 fotografias transformadas em gravuras e pinturas, e novamente em fotografias, a partir de arquivos pessoais e familiares do artista Antonio Júnior. A abertura está marcada para o dia 8 de agosto de 2023, terça-feira, às 19 horas.

A mostra é resultado de uma investigação artística que Antonio realizou entre 2013 e 2017, mergulhando nas apropriações de fotografias de arquivos pessoais e familiares, conhecidos e até mesmo desconhecidos. O objetivo é adentrar no universo pessoal e visual proposto pelas fotografias, explorando seus cotidianos e intimidades, e estabelecendo um diálogo interativo com essas histórias, criando assim outras memórias.

O processo criativo de Antonio consistiu em se apropriar de fotografias de família em preto e branco, incluindo as de monóculos antigos. A partir dessas fotografias, ele fez pinturas e gravuras, buscando uma nova expressão artística. Em seguida, fotografou novamente as pinturas e gravuras e as incorporou em um álbum de fotografias, criando um ciclo interdisciplinar entre as linguagens da pintura, gravura e fotografia.

“Como essas páginas do álbum são velhas, porque esse álbum fotográfico eu comprei num sebo, é da década de 1950, 60, por aí, seria impossível em uma exposição todo mundo ficar folheando, então eu fotografei página por página e imprimi essas fotografias”, explica Antonio.

As fotografias resultantes apresentam uma atmosfera única, com elementos de restauração, mas sem um olhar realista, tornando-se uma mistura de arte, memória e história. A marca das pinceladas se destaca, conferindo uma textura e autenticidade peculiares.

Sobre o artista, Antonio Júnior nasceu em Vera Cruz do Oeste, Paraná, e atualmente vive e trabalha em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Além de artista visual, ele é professor e pesquisador, com extenso currículo acadêmico e uma participação ativa em exposições individuais e coletivas, tanto no Brasil quanto no exterior.

A exposição “Memórias Restituídas” estará aberta ao público no MIS-MS até o dia 30 de agosto de 2023. O horário de visitação é das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. O MIS-MS está localizado no terceiro andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. Para mais informações, o telefone de contato é (67) 3316-9178.

Com informações da Fundação da Cultura

