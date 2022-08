Exposição do coração de Dom Pedro I começa hoje no Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) abre nesta quinta-feira (25) a exposição intitulada “Um coração ardoroso: vida e legado de D. Pedro I”. A exibição faz parte das celebrações dos 200 anos da Independência do Brasil e irá expor o coração conservado desde 1834 do imperador, dentro de uma cápsula de vidro.

A partir desta segunda, o órgão ficará em exposição no Palácio do Itamaraty, mais precisamente na Sala Santiago Dantas, que é climatizada para ajudar na conservação do coração. A visitação ficará disponível entre os dias 25 de agosto até dia 5 de setembro. As visitas poderão ser agendadas para estudantes da rede publica do Distrito Federal durante os dias da semana. Nos finais de semana, a exposição será aberta ao público em geral, por ordem de chegada e sem agendamentos.

Os horários de visitação e as regras que devem ser seguidas pelos visitantes estão disponíveis no site oficial do Itamaraty.

Sobre o coração

O órgão de D.Pedro I chegou ao Brasil na segunda-feira passada (22), em Brasília, a bordo de um jato executivo da Força Aérea Brasileira (FAB) e foi recepcionado com honrarias por diversas autoridades, como o embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Felipe Melo, e os ministros Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, e Marcelo Queiroga, da Saúde. Após isso ele foi levado para o Itamaraty.

As negociações para a vinda da relíquia começaram em fevereiro deste ano e a decisão de Portugal de “emprestar” o coração de Dom Pedro I para as celebrações de 7 de setembro, foi tomada em meio a diversas críticas de intelectuais de ambos os países, sobre a conservação do órgão e o valor gasto em toda a operação.

