Exposição de orquídeas no Bioparque Pantanal apresenta flor símbolo de MS

O Bioparque Pantanal está sediando a 1ª Mostra de Orquídeas de Mato Grosso do Sul, o evento realizado em colaboração com a Associação Campo-Grandense de Orquidofilia e Ambientalismo (Acoa), integra a programação para os visitantes do circuito de aquários e reforça o compromisso do ponto turístico com a conscientização sobre a rica biodiversidade e a educação ambiental.

A mostra, que teve início na manhã de hoje (2), apresenta diversas espécies de orquídeas em exposição. Além da beleza das plantas, a iniciativa visa educar o público sobre o cultivo, manejo e a importância da preservação da flora local. Especialistas da Acoa estão à disposição para fornecer dicas de cultivo e informações sobre as características de cada espécie, destacando a orquidofilia como uma forma de conectar a população com a natureza.

Durante o evento está sendo apresentada a espécie Cattleya nobilior , orquídea típica do Cerrado e que foi recentemente escolhida como a flor símbolo de Mato Grosso do Sul, e também, espécies raras da planta. A mostra será acessível a todos os visitantes que estiverem no circuito de visitação, com agendamento prévio pelo site oficial do Bioparque Pantanal.