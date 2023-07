A Exposição de Aquidauana faz parte do calendário de comemorações do aniversário da cidade e começa no dia 10 de agosto e encerra no dia 14 com show gratuito com Jads e Jadson.

É 54º edição e dentre os convidados estão previstos: Paraná, Guilherme e Santiago, Marcos & Bellutti e a festa encerra com Jads e Jadson.

O aniversário oda cidade acontece no dia 15 de agosto com desfile cívico militar e demais programações.