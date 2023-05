Expoagro em Dourados, stand-up de Léo Lins e show de Dire Straits, na Capital

Diversas opções de entretenimento e lazer vão movimentar o fim de semana do Dia das Mães

A agenda cultural desta sexta- -feira, sábado e domingo está repleta de opções de entretenimento e lazer. Hoje (12), começa a 57ª Expoagro, no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, em Dourados, distante a 229 km da Capital. Nesta sexta, quem sobe ao palco da Expoagro é a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, com um show gratuito para o setor arena, que inicia às 21h. Amanhã é a vez de Dennis DJ e do cantor Zé Felipe. Os ingressos estão sendo vendidos nas lojas físicas Boné.com (shopping Avenida Center); Red Men (rua Dr. Nelson de Araújo, 595); Banca do Jaime (avenida Marcelino Pires); Boliva Conveniência (Av. Marcelino Pires, 6.980); e Rancharia Country (rua Mato Grosso, 2;017) e on-line, pelo site: www.baladapp.com.br.

Já na Capital, hoje tem show de humor de Leo Lins! O comediante começou a escrever piadas em 2001, durante a faculdade. Em 2004, foi convidado para ser mestre de cerimônias no Congresso Brasileiro de Mágicos. Léo fez mais piadas do que mágicas e nunca mais desceu do palco. Desde então, já realizou mais de mil apresentações, ao longo da carreira. Seu primeiro show solo, “Piadas Secretas”, passou por quase todos os Estados brasileiros, além de países como Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Japão e Portugal, e foi lançado em DVD. Além das suas apresentações solo, Léo Lins integrou, com Fábio Porchat, Claudio Torres Gonzada, Fernando Caruso e Paulo Carvalho o grupo “Comédia em Pé”. Hoje, o comediante faz show às 20h e numa sessão extra, às 22h, no teatro Dom Bosco. Os ingressos podem ser comprados pelo site: www. realizashows.com.br.

Se você é fã de rock dos anos 80, a nostalgia está garantida com o show da banda Dire Straits, às 20h, no ginásio Guanandizão, em Campo Grande. Esta é a 1ª vez que a banda britânica fará show em Mato Grosso do Sul, com Alan Clark nos teclados, que até hoje permanece no grupo, Danny Cummings na percussão, Mel Collins com saxofone, Trevor Horn tocando baixo, Steve Ferrone no comando da bateria, Marco Caviglia na voz e guitarra e Primiano Dibiase também nos teclados. Os 10 maiores hits da banda são: “Sultans of Swing”, “Brothers in Arms”, “So Far Away”, “Walk of Life”, “Money for Nothing”, “Your Latest Trick”, “Romeo and Juliet”, “Once Upon a Time in the West”, “Expresso Love” e “Lady Writer”. Os ingressos para o show estão disponíveis no site: www.shopingressos.com.br.

E se você pretende celebrar o Dia das Mães fora de casa, o Polo Gastronômico do shopping tem locais com opções de carnes, massas, pescados e as mais diversas opções de sobremesa. No Ítalo Pasta e Pizza, o espaço servirá um drink de cortesia para as mães. Outros restaurantes complementam as opções, como o Coco Bambu, com os mais diversos frutos do mar e espaço kids, além do steakhouse Outback, com um cardápio de aperitivos, massas, steaks e mais.

Sexta-feira (12/5)

Shopping Bosque dos Ipês

Sexta é dia de “Museu das Ilusões”, em frente à praça central do shopping Bosque dos Ipês. Com ótima circulação e acessibilidade, a exposição é uma boa dica para se divertir e descontrair, seja a dois, em família, com amigos e até para excursões de turismo e estudo do meio, para as escolas. O museu funciona das 10h às 22h, com entradas até às 21h. Os ingressos estão à venda na bilheteria e on-line, pelo site: www.museudasilusoes.com.br.

Shopping Campo Grande

Hoje (12), tem mais uma edição do Quintal Sesc, no estacionamento da loja Riachuelo, do shopping Campo Grande, começando às 18h, com contação de histórias com a Trupe Guavira, apresentação circense com New York Circus, às 19h e show musical com Dovalle, às 20h, levando pop, MPB e brasilidades. E tem novidades para os pequenos, é o Happy Park Kids, localizado na área central do shopping, com um circuito de infláveis, escorregadores, obstáculos, pula-pula e playgrounds interligados.

O espaço atende crianças de 1 a 12 anos e conta com um time especializado de monitores e sistema de segurança, além de possuir pulseira de identificação. Crianças menores de 4 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis (um adulto maior de 18 anos). O Happy Park funciona das 10 às 22h, nesta sexta e o valor da brincadeira é de R$ 40 reais para 30 minutos, após isso, é cobrado R$ 20 a cada 15 minutos. E ainda tem a campanha especial de Dia das Mães no shopping Campo Grande. Durante a campanha, a cada R$ 400 reais em compras no shopping, o cliente ganha 1 cupom para participar do sorteio de um Nissan Kicks 0 km. O regulamento completo da promoção está disponível no site http://qrco.de/ regulamentoMAES.

Expoagro – Dourados

Hoje (12), é o 1º dia da Expoagro, no parque de exposições João Humberto de Andrade Carvalho, em Dourados, com show, às 21h, da dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano, com entrada gratuita para o setor arena. Os ingressos estão sendo vendidos nas lojas físicas Boné.com (shopping Avenida Center); Red Men (rua Dr. Nelson de Araújo, 595); Banca do Jaime (avenida Marcelino Pires); Boliva Conveniência (Av. Marcelino Pires, 6.980); e Rancharia Country (rua Mato Grosso, 2.017) e on-line, pelo site: www.baladapp.com.br.

Stand-up Leo Lins

O show de comédia de Leo Lins será no teatro Dom Bosco, com uma sessão às 20h e sessão extra, às 22h. Os ingressos estão à venda no site: www.realizashows.com.br/.

Sábado (13/5)

Shopping Bosque dos Ipês

Sábado (13), tem ação de Dia das Mães, no shopping Bosque dos Ipês, às 14h, com as oficinas Mesa Posta, Crochê e Colar de Mesa. As oficinas serão gratuitas e, para se inscrever, é só ir até o shopping, nas lojas 118/119, para participar. Serão disponibilizadas 25 vagas para a oficina de Mesa Posta, 10 para Crochê e 10 para Colar de Mesa. Cada participante só poderá se inscrever em uma modalidade, pois as oficinas acontecerão simultaneamente. Das 12h às 19h, estará acontecendo, na entrada B, do shopping uma ação referente ao “Maio Amarelo”, orientando a população sobre a importância de uma direção preventiva. Também haverá exposição dos materiais da Polícia Rodoviária Federal, equipamentos, viaturas e ações educativas junto aos visitantes.

Ainda no sábado, tem transmissão ao vivo do Brasileirão de futebol 2023, na praça de alimentação, com a disputa entre Palmeiras e RB Bragantino, às 17h30. A programação conta também com Vacinação no Bosque, das 10h às 18h, no 1º piso, ao lado da academia Positivamente. As vacinas disponíveis são da covid bivalente e influenza. Para se vacinar é necessário levar documento pessoal e, se possível, carteirinha de vacinação (não obrigatório). Por fim, tem o “Museu das Ilusões”, em frente à praça central, das 10h às 22h, neste sábado, com entradas até às 21h.

Feira do Bosque Camburé

Com mais de 150 expositores de cultura, moda, artesanato, apresentações artísticas e gastronomia, a feira do Bosque Camburé acontece neste sábado (13), a partir das 17h, no Bosque Camburé. O endereço é: rua Antônio João Escobar, 404, bairro Oliveira 2, ao lado da UBSF (posto de saúde). Mais informações, entre em contato pelo telefone: (67) 99652-4235.

Shopping Campo Grande

Neste sábado (13), aproveite para levar as crianças no Happy Park Kids, que está localizado na área central do shopping Campo Grande. A atração está com um mega circuito de atividades infantis, com brinquedos e atende crianças de 1 a 12 anos. No trampolim kids, as crianças podem aproveitar uma sequência de camas elásticas, além de uma gigante piscina de bolinhas ou spaghetti e dois playgrounds de labirinto. O Happy Park Kids conta com um time especializado de monitores e sistema de segurança, além de possuir pulseira de identificação.

Lembrando que as crianças menores de 4 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis (um adulto maior de 18 anos). A atração funciona das 10h às 22h, e o valor é de R$ 40 reais para 30 minutos, após isso, é cobrado R$ 20, a cada 15 minutos. Vale lembrar que a campanha especial de Dia das Mães continua por lá. A cada R$ 400 reais em compras, no shopping, você ganha 1 cupom para participar do sorteio de um Nissan Kicks 0 km. Já pensou em presentear a mamãe e ainda ganhar um presentão desse?! Corra para aproveitar!

Shopping Norte Sul Plaza

O shopping Norte Sul Plaza está com vacinação contra a covid-19 e gripe, neste sábado (13), das 10h às 18h, ao lado da loja Cravo e Canela. Lembre-se: para se vacinar é necessário apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS e documento de identificação (RG ou Certidão de Nascimento, para crianças). O atendimento será por ordem de chegada, encerrando às 18h.

Expoagro – Dourados

Dennis DJ e Zé Felipe são as atrações musicais de sábado (13), na Expoagro, que está sendo realizada no parque de exposições João Humberto de Andrade Carvalho, em Dourados. Os shows começam às 21h e os ingressos podem ser adquiridos nas lojas físicas Boné.com (shopping Avenida Center); Red Men (rua Dr. Nelson de Araújo, 595); Banca do Jaime (avenida Marcelino Pires); Boliva Conveniência (Av. Marcelino Pires, 6.980); e Rancharia Country (rua Mato Grosso, 2.017) e pelo site: www.baladapp.com.br.

Show Dire Straits

Com os maiores sucessos dos anos 80, a banda britânica Dire Straits faz show às 20h, no ginásio Guanandizão, localizado na avenida Presidente Ernesto Geisel, 6859-7341, Amambai. Compre os ingressos pelo site: www.shopingressos.com.br.

Festa do Queijo – Rochedinho

A 6ª edição da Festa do Queijo, do distrito de Rochedinho, acontece sábado (13), a partir das 17h, próximo à escola agrícola Barão do Rio Branco, localizada na rua Guia Lopes, 340. A festa terá quitutes das barraquinhas de queijos e derivados do leite, praça de alimentação, com as mais diversas guloseimas que vão do cachorro-quente ao churrasco de chão. Também haverá food truck, com os mais variados pratos e bebidas, como churros, acarajé, drinks e o delicioso chopp pilsen. O distrito localiza-se a pouco mais de 24 km de Campo Grande.

Domingo (14/5)

Shopping Bosque dos Ipês

No domingo (14), a Missa no Bosque, que acontece no espaço ao lado da loja Riachuelo, no 1º piso, começa às 11h. Às 15h, tem transmissão ao vivo do jogo de futebol entre Corinthians e São Paulo, na praça de alimentação. E o “Museu das Ilusões” está aberto, em frente à praça central, das 12h às 20h, com entrada até às 19h. Compre seu ingresso na bilheteria ou pelo site: www.museudasilusoes.com.br.

Casa Blanca Adega & Bistrô

A Casa Blanca Adega & Bistrô estará com um cardápio especial de Dia das Mães, no domingo (14), com entrada, prato principal e sobremesa, custando R$ 119 por pessoa. Um dos pratos da entrada é o ceviche peruano; entre os pratos principais, está o ancho ao chimichurri e outras 4 opções; já as sobremesas, serão Casa Blanca, cheescake e petit gateau. A Casa Blanca fica na rua Euclides da Cunha, 89, Jardim dos Estados. Para reservar, entre em contato pelo telefone: (67) 3382- 0030 ou (67) 99887-7342.

