Expo ‘Fotografia e Memória’ começa nesta quinta-feira (26) no MIS

Um dos principais documentaristas da história de Mato Grosso do Sul, o fotógrafo Rachid Waqued, será o ponto focal da nova exposição do MIS (Museu da Imagem e do Som), ‘Fotografia e Memória’. Com data de inauguração marcada para o dia 26 de fevereiro, a mostra será uma homenagem ao profissional e ao seu trabalho, além de abrir oficialmente o ciclo de comemorações pelos 50 anos de criação do Estado, integrando o projeto Rota Cine MS.

Com curadoria de Melly Senna, Cris Freire, Ligia Rocha, Pedro Ortale, Elis Regina e do próprio Rachid Waqued, a mostra reúne dezenas de registros fotográficos. Mais do que uma reverência à trajetória do fotógrafo, a exposição apresenta um recorte expressivo de um dos mais importantes acervos visuais sobre a formação cultural, política, social e urbana de Mato Grosso do Sul. Ao longo de mais de quatro décadas, Waqued consolidou-se como um dos principais documentaristas da história sul-mato-grossense, registrando transformações que hoje ajudam a compreender a identidade do Estado.

O recorte evidencia o olhar documental e sensível de Waqued. Organizadas em eixos como Cultura, Natureza, Indústrias e Infraestrutura, Colaboradores de MS, Coordenadores de MS e Arquitetura Urbana, as imagens traçam um panorama das transformações sociais, políticas e econômicas de Mato Grosso do Sul. Entre retratos históricos, paisagens e cenas do cotidiano, a exposição constrói uma narrativa que entrelaça passado e presente às vésperas do cinquentenário do Estado.

Para o diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Eduardo Mendes, a exposição é um reconhecimento à importância da fotografia para a construção da memória e da identidade de MS. “Valorizar os fotógrafos de Mato Grosso do Sul reforça nosso compromisso com a preservação e a difusão da cultura. Que esta imersão na obra de Waqued e de seus contemporâneos inspire a todos nós, fortalecendo o orgulho de pertencermos a este território e o desejo de continuarmos a construir, juntos, uma história de ainda mais realizações culturais e criativas”.

Segundo o fotógrafo, o foco de seu trabalho sempre foi pesquisar, descobrir e divulgar o Mato Grosso do Sul. “Sou um documentarista do meu tempo. Minhas fotos são documentos visuais que acompanham as transformações do espaço urbano e das pessoas na nossa região. Eu fotografo Campo Grande há décadas justamente para registrar essas mudanças. Por isso é tão emocionante receber essa homenagem ainda em plena atividade, e se torna ainda mais especial por integrar as celebrações dos 50 anos de Mato Grosso do Sul, em 2027. Eu acompanhei essa trajetória de perto, fui testemunha ocular desse movimento e dessa construção histórica”, frisa Rachid.

Além das obras de Waqued, o público ainda vai poder apreciar um painel com trabalhos de outros 14 fotógrafos e fotógrafas sul-mato-grossenses, ampliando o diálogo entre gerações e reafirmando a força da produção local. São eles: André Bittar, Alexis Prappas, Bolivar Porto, Denilson Secreta Nantes, Elis Regina Nogueira, Gabriel Gabino, Luiz Felipe Mendes, Marithê Do Céu, Marycleide Vasques, Saul Schramm, Sebastião Guimarães, Vânia Jucá, Wagner Guimarães e Melina Moraes — nomes que evidenciam a diversidade estética e temática da fotografia produzida em Mato Grosso do Sul.

A exposição foi pensada e desenvolvida a partir de seis eixos temáticos: ‘Cultura’, ‘Natureza’, ‘Indústrias e Infraestrutura’, ‘Colaboradores de MS’, ‘Coordenadores de MS’ e ‘Arquitetura Urbana’

No núcleo Cultura, o visitante encontra registros de manifestações que ajudaram a moldar a identidade regional, como celebrações religiosas, expressões populares e personagens que marcaram a vida artística e social do Estado. Entre os destaques, estão imagens ligadas às tradições pantaneiras, às raízes árabes presentes em Campo Grande e a momentos simbólicos de fé e pertencimento, como a entrega da Bandeira do Divino em Coxim.

Ao avançar para Natureza, o olhar se amplia sobre paisagens emblemáticas, como o Pantanal do Rio Negro, revelando a força ambiental que sustenta o imaginário sul-mato-grossense. A mesma sensibilidade documental aparece em Indústrias e Infraestrutura, onde surgem registros da malha ferroviária e de obras que impulsionaram o crescimento econômico, conectando territórios e consolidando o desenvolvimento estadual.

Em Arquitetura Urbana, as imagens mostram edifícios, praças e transformações na paisagem de Campo Grande, compondo uma narrativa visual da expansão da capital. Já em Colaboradores de MS, a lente de Waqued valoriza trabalhadores, cidadãos e cenas cotidianas.

O eixo Coordenadores de MS reúne retratos de todos os governadores do Estado, formando um painel político que atravessa diferentes gestões e momentos decisivos da trajetória sul-mato-grossense. Ao colocar lado a lado essas lideranças, o fotógrafo reforça a dimensão histórica de seu acervo.

Fotógrafo, documentarista e pesquisador, Rachid Waqued transformou a imagem em ferramenta de preservação histórica e identidade cultural. Nascido em Campo Grande–MS, em 1953, filho de pai libanês e mãe corumbaense, filha de sírios, Waqued construiu ao longo de mais de quatro décadas uma trajetória marcada pelo compromisso com o registro das transformações sociais, políticas e econômicas do Estado, tornando-se uma das principais referências da memória imagética sul-mato-grossense.

Formado em Engenharia Civil, História e Artes Visuais, Waqued aliou formação acadêmica sólida ao olhar sensível e atento às mudanças do tempo. Foi pioneiro na introdução da tecnologia digital na fotografia em Mato Grosso do Sul e acompanhou de perto momentos decisivos da consolidação do Estado, registrando desde a expansão urbana até manifestações culturais e acontecimentos políticos.

Parte significativa de sua produção é dedicada à cultura pantaneira e à documentação da malha ferroviária, pesquisa que resultou na obra ‘Paralelas de Aço: o caminho ferroviário para o Oeste’, referência para estudiosos da história regional. Ao mesmo tempo, desenvolveu projetos voltados ao resgate dos antigos fotógrafos “lambe-lambes”, contribuindo para a valorização e preservação do patrimônio visual do Estado.

A programação do Rota Cine MS terá continuidade ao longo do ano com outras duas exposições no MIS-MS. Entre maio, junho e julho, o foco será o Audiovisual. Já entre agosto, setembro e outubro, a temática será a Música, ampliando o escopo do projeto e fortalecendo o museu como espaço permanente de difusão cultural.

A abertura da exposição ‘Fotografia e Memória’, em homenagem ao fotógrafo Rachid Waqued, será realizada nesta quinta-feira (26), às 19h, no MIS (Museu da Imagem e do Som), em Campo Grande, de forma gratuita. O período de visitação será até o dia 30 de abril, e mais informações podem ser encontradas no perfil oficial da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), https://www.instagram.com/fundacaodeculturams/

