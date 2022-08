Exclusivo: Lívia Tosta ensina alguns truques para ter aquele bocão

Pra você que está achando a sua boca um pouco fina ou pequena demais e quer ter aquele bocão igual aos das famosas, mas não tem dinheiro para fazer nenhum procedimento estético, seus problemas acabaram. Neste #ComeceLinda da semana, Lívia Tosta trás algumas dicas de como dar aquele volume nos lábios apenas com a maquiagem.

O truque é bem fácil: basta você passar um batom na boca, da mesma forma que faz todos os dias e então, passar um corretivo ou outro batom mais claro bem no meio dos lábios. Depois, é só espalhar com o dedo e pronto, sua boca tem mais volume.

Mas como isso acontece? A explicação na verdade é bem simples. A Lívia revela que o processo é igual ao que acontece com as pinturas, onde a luz dá volume e a sombra profundidade. A luz na sua boca, nesse caso, é o corretivo ou o batom mais claro que você passou no centro do lábio.

Mas se você ainda quer ter uma outra alternativa, pode se preparar, pois a Lívia também pensou em uma segunda opção. Você pode aumentar os lábios passando o batom com uma cor mais forte um pouquinho fora da linha natural dos lábios, mas sem exagerar, se não vai ficar bem artificial, eim.

Gostou das dicas dessa semana do #ComeceLinda? Então faz o teste e posta nas suas redes sociais. Não esquece da hashtag e de marcar a Lívia Tosta.

