Evento da UFMS aberto ao público traz ginástica e espetáculo de dança inspirado em série

O Teatro Glauce Rocha sedia no dia 23 de junho, a partir das 18h, um evento gratuito e aberto ao público com apresentações de ginástica e um espetáculo de dança inspirado em um seriado. As performances serão realizadas por estudantes do curso de Educação Física da Faculdade de Educação (Faed) e de outras graduações da UFMS, que cursaram as disciplinas de Metodologias de Ensino das Ginásticas e Metodologias de Ensino das Danças, como uma atividade avaliativa.

Aproximadamente 90 estudantes das turmas de licenciatura e bacharelado irão participar das sete apresentações de Ginástica Para Todos, que iniciam a partir das 18h. Conforme a professora da Faed Sarita Bacciotti, esta é uma modalidade que envolve todos os fundamentos da ginástica: deslocamento, salto, aterrissagem, rotação, posições estáticas e balanço; com uma abordagem inclusiva que permite a participação de pessoas de diferentes idades, níveis de prática, níveis de condicionamento físico e diferentes condições, como pessoas com deficiência. “Ela possui alguns princípios e há uma filosofia própria de ensino, então trabalhamos com base nos cinco F’s que a Federação Internacional de Ginástica tem divulgado”, aponta.

Os F’s são em inglês: Fun, que é o ensino com base na ludicidade; Fitness, que lembra a importância da preparação corporal e trabalho com as capacidades físicas, trabalho de força, flexibilidade, potência, velocidade; Fundamentals, que ressalta a existência dos seis fundamentos da ginástica já elencados pela professora; Friendship, que destaca as trocas sociais e relações que se estabelecem para além das aulas; e Forever, que salienta o aprendizado para toda a vida. Segundo a professora, essa modalidade é bastante trabalhada em festivais, principalmente no Gymnaestrada Mundial, realizado a cada quatro anos na Europa.

“É a primeira vez que vamos fazer o festival junto ao espetáculo de dança, temos uma expectativa muito boa de ter a participação da comunidade acadêmica. […] Essa atividade é sem dúvida muito bacana porque é uma consagração ao final da disciplina. Em relação à formação, é importante que o professor de Educação Física seja criativo, que saiba trabalhar em grupo, que tenha o conhecimento artístico, então é uma disciplina que é dada no primeiro semestre e que permite essa troca entre os estudantes que ainda estão meio tímidos no curso”, finaliza.

Com realização a partir das 19h, o espetáculo de dança tem classificação etária de 14 anos. A coreografia foi toda construída pelos estudantes de Educação Física, sob orientação do professor Marcelo Rosa, que foi quem trouxe a proposta dos jogos dançantes inspirados em uma série. “Já é comum termos avaliações práticas na disciplina, então temos feito alguns espetáculos. […] Dividi a turma em grupos para eles trabalharem a dança tendo como referência esses jogos. […] O público pode esperar coreografias e também jogos interativos que faremos com eles, então vai ser bem interessante, bem divertido e criativo”, informa.

Conforme o professor, apresentar arte e dança é muito importante à formação dos novos professores de Educação Física, porque eles irão atuar nas escolas onde poderão trabalhar a dança e as coreografias nas aulas. “Essa experiência na UFMS possibilita um olhar mais sensível para com esta arte, onde o estudante tem que subir no palco, vivenciar, apresentar para um público. Eu trabalho com outras possibilidades de escrita, de leitura, de prova também, mas a dança é corpo, é movimento, é música e eles precisam dessa experiência para entenderem de uma forma mais completa as manifestações da dança”, explica.

O professor complementa que, desde o início da disciplina, os estudantes sabem que na avaliação não terão tanta relevância elementos técnicos e a competência de cada um como bailarino, para que não se sintam muito julgados. “A ideia é que a gente possa trabalhar com elementos como criatividade, musicalidade, expressão, alguns elementos coreográficos, como os desenhos coreográficos, a musicalidade, a sincronia, ter um tema, desenvolver esse tema com pesquisa, enfim, são vários elementos que compõem uma coreografia. A técnica também está presente, mas todos esses elementos coreográficos, essa experiência prática se configura como um desafio, principalmente porque eles não tiveram, na Educação Básica, a dança como um conteúdo na escola. […] E eu tento trabalhar para que eles também possam, após se formarem, atuarem nas escolas com esse conteúdo”, afirma.

Para o estudante Matheus Borba, a disciplina de dança traz um grande diferencial para sua formação, além de permitir a descoberta de habilidades. “A expectativa para a apresentação é alta, estamos ensaiando há um mês e a turma inteira está bem envolvida. O nosso professor Marcelo Rosa tem um olhar crítico muito bom e sabe conduzir as aulas de uma forma que todos participam e se envolvem”, afirma.

“Eu acho que vai ser um baita de um evento e o interessante é que não é feito por profissionais da dança ou da ginástica, mas sim feito por estudantes”, comenta o estudante Gustavo Issao.

O estudante Lucas Nery Modesto do curso de Letras – Português e Espanhol, da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, que já participou do grupo Bailah, dirigido pelo professor Marcelo Rosa, também está animado com o espetáculo. “Gosto muito do palco. Estou cursando a disciplina porque a dança já é uma área de atuação minha. Por esse motivo, já é benéfico estar me aperfeiçoando academicamente em relação à metodologia do ensino de danças”, finaliza.

Por Agência de Comunicação Social e Científica (Agecom/UFMS)