Estreia: Longa ‘Velozes & Furiosos 10’ chega aos cinemas hoje

“Velozes & Furiosos 10” chega aos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (18), com a missão de dar início ao capítulo final da franquia estrelada por Vin Diesel. Mais de 20 anos após o lançamento do primeiro filme, a história de Dominic Toretto e sua família atinge o clímax, com o novo longa.

Após enfrentar turbulência nos bastidores, com troca na direção e uma briga pública entre Vin Diesel e “The Rock”, “Velozes & Furiosos 10” estreia com a missão de ligar todas as pontas soltas espalhadas pelos nove filmes anteriores. Isso inclui resgatar personagens importantes da franquia e apresentar novos rostos para o público.

O novo filme é sequência quase direta de “Velozes & Furiosos 9” (2021), que mostrou Dom (Diesel) e sua equipe enfrentando Jakob (John Cena), irmão perdido do protagonista, que nunca havia sido citado na franquia. Com um final feliz para os personagens, a história mostrou a reconciliação dos irmãos e a chegada de um período de paz para a família. Quem não assistiu aos títulos anteriores pode ficar perdido se arriscar ir direto para “Velozes & Furiosos 10”. Confira, a seguir, uma lista com todos os detalhes essenciais para quem quiser encarar o novo filme.

Vilão ligado ao passado

O grande vilão de “Velozes & Furiosos 10” é Dante Heyes, interpretado por Jason Momoa (Aquaman). Apesar de o personagem ser inédito na franquia, ele tem ligação direta com um dos antagonistas derrotados pela pela família de Toretto nos longas anteriores: Heyes (Joaquim de Almeida), que era um chefe do tráfico do Rio de Janeiro, que surgiu no caminho de Toretto enquanto ele e Brian O’Connor (Paul Walker) tentavam fugir das garras de Hobbs (Dwayne “The Rock” Johnson). Vilão implacável, ele foi um dos poucos que conseguiu matar um membro da equipe, mas acabou derrotado nos momentos finais do filme. No décimo longa, Dante vai perseguir Toretto e seus amigos em busca de vingança. Apesar de não ser uma novidade na franquia, a revanche entre os personagens promete ser o maior desafio para os protagonistas, até agora.

Han vivo

Uma das principais reviravoltas da franquia foi a revelação de que Han (Sung Kang) estava vivo. “Morto” em “Velozes & Furiosos: Desafio em Tóquio” (2006), o personagem caiu nas graças do público e foi trazido de volta pelo diretor Justin Lin, para os filmes quatro, cinco e seis. Os três filmes foram tratados como um prelúdio para “Desafio em Tóquio”, mas a linha temporal da franquia só ficou clara com o lançamento de “Velozes & Furiosos 6” (2013). A cena pós-créditos mostra Deckard Shaw (Jason Statham), que viria a ser o vilão do sétimo longa, como o responsável pela “morte” de Han. Ele persegue a equipe de Toretto para se vingar pela derrota do irmão, Owen (Luke Evans). Embora todos os fãs da franquia acreditassem no fim trágico do personagem, “Velozes & Furiosos 9” mostrou que tudo não passou de um teatro orquestrado por Sr. Ninguém (Kurt Russell). O mandachuva da CIA pediu para que Han fosse seu agente infiltrado no Japão e, para isso, ele precisava fingir a própria morte.

Novo aliado

Grande vilão de “Velozes & Furiosos 9”, Jakob terminou a trama acertando as diferenças com o irmão e recuperou a sua posição dentro da família Toretto. O irmão de Dom, inclusive, tinha superado a antagonista Cipher (Charlize Theron) e se tornado um grande obstáculo para os protagonistas. No décimo longa, o personagem será mais um aliado de Dominic, na luta para derrubar Dante Heyes.

Acerto de contas

Além de introduzir o novo vilão, “Velozes & Furiosos 10” finalmente mostrará o acerto de contas entre Deckard Shaw e Han. A cena pós-créditos do nono longa mostrou o aliado de Dom indo ao encontro do antigo rival.

Vin Diesel prevê ‘Velozes e Furiosos 12’, com fim da saga podendo ser uma trilogia

Mais um filme da saga “Velozes e Furiosos” pode estar por vir. O ator Vin Diesel disse que a história final pode ter três partes, ao invés de duas, como já havia sido divulgado. A declaração foi feita no lançamento do 10º longa, na última quarta-feira (10), no Coliseu, em Roma. O filme número 11 trará o fim da franquia que começou em 2001. O ator, que interpreta Don Toretto, explicou que, ainda na produção, o estúdio pediu para que o 10º longa fosse dividido em duas partes. Contudo, a Universal Pictures parece ter mudado de ideia.

“Depois que o estúdio assistiu a esse filme, eles disseram: ‘vocês poderiam fazer uma trilogia?’”, disse Diesel, no tapete vermelho. “Toda história tem três atos”, completou Michelle Rodriguez, que interpreta Letty Ortiz, nos filmes. A Universal Pictures ainda não confirmou a possível terceira parte.

Cantora Ludmilla divulga participação em ‘Velozes e Furiosos 10’

Ludmilla gravou cenas para uma participação no filme “Velozes e Furiosos 10”. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ela aparece como a responsável por dar a largada em uma típica corrida de carros da saga. A cantora já havia compartilhado com seguidores que fez uma música para estar na trilha sonora do filme. “Quando cheguei no set de gravação e vi que era tudo de verdade, foi incrível. Eu dou largada na corrida e aqueles carros começam a passar por mim, aquela loucura. Foi muito bom. Estou apaixonada pelo elenco e equipe, saí mais fã do que já era. Uma das melhores experiências da minha vida”, diz ela.

Algumas cenas do décimo filme foram filmadas no Brasil, nas praias de Copacabana e Arpoador, no Rio de Janeiro. Foram usados helicópteros e drones nas gravações, mas o elenco não esteve presente.

Filha de Paul Walker também faz participação no longa

A filha de Paul Walker, Meadow Walker Thornton-Allan anunciou que fará uma participação, em “Velozes e Furiosos 10”. Em publicação nas redes sociais, ela mostrou a imagem de sua cena, que acontece em um avião, acompanhada de um longo texto de agradecimento aos produtores do longa-metragem. “Uma prévia da minha participação especial em ‘Velozes X’. O primeiro ‘Velozes’ foi lançado quando eu tinha um ano de idade! Cresci no set, assistindo ao meu pai, Vin, Jordana, Michelle, Chris e muitos outros, nos monitores. Graças ao meu pai, nasci na família ‘Velozes’. Mal posso acreditar que agora também estou aqui. Com aqueles que estiveram ao meu redor, para me ver crescer”, escreveu Meadow.

A atriz também valorizou a chance de honrar o legado de Walker, que morreu em novembro de 2013. “Um agradecimento especial a Brandon Birtell, que era melhor amigo do meu pai e que agora é meu amigo. Sem você, isso não seria possível”, disse ela, em outro trecho, falando sobre o produtor.

