Estão abertas as inscrições para oficinas de teatro, desenho, histórias e brincadeiras infantis

Ateliê Ramona Rodrigues oferece 10 vagas para atividades artísticas e lúdicas

O Ateliê Ramona Rodrigues, localizado no Centro de Campo Grande (MS), abre as portas para a Oficina de Criatividade, que terá início em março e será realizada todos os sábados, das 9h30 às 11h30. A oficina é uma oportunidade única para crianças a partir de 7 anos, com foco no desenvolvimento da expressão criativa por meio de atividades artísticas e lúdicas. São 10 vagas disponíveis, com mensalidades de R$250. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp, e mais informações também estão disponíveis no Instagram do ateliê.

A Oficina de Criatividade, oferecida pelo Ateliê Ramona Rodrigues, propõe uma variedade de atividades voltadas para o desenvolvimento artístico e lúdico das crianças. Entre as experiências oferecidas, estão brincadeiras tradicionais, que resgatam a cultura popular e incentivam a socialização, além da criação e confecção de brinquedos artesanais, permitindo que os pequenos explorem sua imaginação e habilidade manual. A contação de histórias é outra atividade central, estimulando a expressão verbal e o desenvolvimento da narrativa.

Os participantes também terão a oportunidade de se envolver com desenho e pintura livre, promovendo a expressão visual sem limites criativos, e modelagem com argila, atividade que trabalha a coordenação motora e a imaginação. O teatro de bonecos e o teatro humano completam o repertório, proporcionando momentos de criação e encenação que favorecem a interação e a autoconfiança. Além disso, as performances criativas incentivam os pequenos a se expressarem de maneira artística, explorando diferentes formas de se comunicar e se apresentar ao público.

Sobre o Projeto

Com 35 anos de experiência no campo das artes e educação, a idealizadora da oficina, Ramona Rodrigues, utiliza sua vasta vivência como brincante e arte-educadora para criar um espaço onde as crianças possam explorar sua criatividade e aprender de maneira divertida. Essas atividades, têm como objetivo não apenas ensinar técnicas artísticas, mas também estimular a criatividade e o desenvolvimento pessoal das crianças.

Para a reportagem do Jornal Estado, Ramona afirma que essas atividades não são apenas formas de expressão artística, mas ferramentas essenciais para o crescimento pessoal dos pequenos. “Desde a infância, tenho praticado essas atividades e sei como elas são importantes para o desenvolvimento. Elas estimulam a imaginação, a concentração, a paciência, a coordenação motora e até a generosidade”, comenta a arte-educadora.

As oficinas foram pensadas para serem inclusivas e adaptáveis. Quando perguntada sobre como as atividades se encaixam em diferentes idades, Ramona explica: “A idade é o que menos importa quando se trabalha com arte. Quando as crianças têm a liberdade de se expressar de forma criativa, elas não se limitam pela idade. O importante é o amor e o cuidado com que se conduz o processo”.

Entre as atividades mais queridas da oficina, a criação de brinquedos artesanais é um dos destaques. Ramona acredita que, ao construir seus próprios brinquedos, as crianças não apenas aprendem, mas se sentem valorizadas e autossuficientes. “Quando elas criam algo com suas mãos, há um envolvimento profundo. O aprendizado vai além do que as palavras podem expressar”, explica.

A contação de histórias também ocupa um papel central na oficina. Para Ramona, cada criança possui um universo único de criatividade, e ouvir e conduzir suas histórias com paciência é essencial para estimular a imaginação e a expressão verbal. “Cada criança tem algo novo a compartilhar. Elas amam contar histórias, e com técnicas lúdicas de desinibição e dicção, podemos ajudar a ampliar ainda mais esse repertório criativo”, afirma.

Pedagogia Afetiva

Além das atividades, o ateliê se destaca por sua proposta pedagógica e afetiva, onde cada criança é tratada com carinho e respeito. O espaço busca ser mais do que uma simples aula de arte. Ele é um local onde o aprendizado se mistura com o prazer de criar, sendo um terreno fértil para a expressão de ideias, a construção de autoestima e o desenvolvimento de competências que vão além do artístico.

A arte tem o poder de transformar vidas, e isso é algo que Ramona Rodrigues observa com clareza, especialmente ao ver os resultados do trabalho realizado em suas oficinas. “Vejo nos adultos que um dia quando crianças passaram por minhas oficinas, inclusive nos meus filhos. Por mais que não optem pela arte como trabalho, são pessoas felizes e bem resolvidas. E o melhor, curtem e valorizam os artistas e suas artes”, destaca.

Ramona acredita que a arte sempre fez parte de sua vida e, desde jovem, se dedicou a ela com a certeza de que era o caminho que deveria seguir. Para ela, a arte é mais do que uma profissão; é uma forma de viver, acreditar na sensibilidade humana, na paz e no amor.

“A arte me escolheu desde menina. Não é fácil, mas é possível, desde que você acredite e trabalhe honestamente, dia após dia. Acredito na vida, no ser humano, na sensibilidade, na paz e no amor e tudo isso encontro na arte. É fácil viver da arte? Não. Mas é possível se você acreditar. Ela tem seus desafios como qualquer outra profissão”.

Com apenas 10 vagas disponíveis, a Oficina de Criatividade promete ser um ponto de partida para muitas descobertas. A experiência que ela oferece é um investimento no futuro das crianças, criando novas formas de pensar e de viver a arte. “A arte é um veículo transformador, e espero que, ao participarem da oficina, as crianças possam levar consigo ferramentas criativas para toda a vida”, finaliza Ramona.

Serviço: Interessados podem obter mais informações sobre a oficina e realizar inscrições pelo WhatsApp (67) 99903-3550, ou visitar o Instagram @atelieramonarodrigues. As aulas acontecerão no Ateliê Ramona Rodrigues, situado na Rua 14 de Julho, nº 1431, Casa 3, em Campo Grande.

Por Amanda Ferreira