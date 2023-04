Estão abertas as inscrições para o II Festival da Canção das Escolas Estaduais de MS

Nesta última quinta-feira (13), O governo Federal de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Núcleo de Arte e Cultura (NUAC) abriu as inscrições para o II Festival da Canção das Escolas Estaduais de MS. Com previsão para acontecer no dia 18 de agosto no Parque das Nações Indígenas, o evento conta com a participação somente dos estudantes matriculados nas unidades da Rede Estadual de Ensino (REE).

O “O Prêmio Helena Meirelles”, como é chamado, tem como gestor Fábio Germano da Silva que busca através da criatividade dos alunos, trabalhar o potencial que a música pode se desenvolver através da educação e do repertório intelectual de cada estudante.

Com o tema: “Arte, Educação e Meio Ambiente – Gerando Bons Resultados com a Consciência Limpa”, o festival procura também atrair a população sul-mato-grossense para refletir sobre questões ambientais e culturais através da música.

Fases:

A competição terá duas fases onde a primeira será escolhida as 10 melhores canções por jurados profissionais da NUAC entre os dias 12 a 30 de junho. A segunda fase será realizada na Concha Acústica onde os 10 selecionados irão se apresentar para os jurados que selecionará as 3 melhores performances.

Os 10 primeiros finalistas receberam um troféu simbólico, um violão e certificado de participação. A premiação dos três primeiros colocados será dividida em melhor canção; 1º Lugar: 01 Notebook + troféu, 2º Lugar: 01 Celular android + troféu e 3º Lugar: 01 Caixa de som bluetooth + troféu. A categoria “melhor Intérprete” será premiada com 01 caixa de som bluetooth + troféu.

Inscrições:

Os discentes interessados em se inscrever devem fazer suas inscrições até o dia 12 de junho, através do formulário: https://doity.com.br/festivaldacancaodasescolasestaduaisdems.

É necessário o estudante ter o auxílio de um professor responsável para a participação. Além disso, também é preciso o envio de um vídeo da performance do candidato e letra da composição autoral das canções. Não será permitido o reenvio dos materiais já anexados. A classificação dos concorrentes será analisada pelo preenchimento do formulário.

Helena Meirelles:

O festival também é uma forma de homenagear uma das grandes figuras regionais da música sul-mato-grossense. Helena Meirelles foi uma violonista, compositora e cantora brasileira, nascida em 1924 em uma fazenda próxima à cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Helena aprendeu a tocar violão ainda na infância e se tornou uma virtuose no instrumento, sendo considerada uma das maiores instrumentistas da música popular brasileira.

Ela se destacou principalmente por sua habilidade em tocar o violão de forma rápida e precisa, além de ser uma grande intérprete de músicas regionais do Mato Grosso do Sul. Helena gravou mais de 20 discos ao longo de sua carreira e fez diversas turnês internacionais, levando a música brasileira para o mundo.

Helena Meirelles também é reconhecida como uma importante referência para as mulheres na música, já que enfrentou muitos obstáculos e preconceitos em uma época em que poucas mulheres se destacavam nesse campo. Ela faleceu em 2005, deixando um legado importante para a música brasileira.

Para mais informações entre em contato através do e-mail do Núcleo de Arte e Cultura – NUAC, [email protected], ou pelo telefone (67) 3323-7212.

Por Amanda Ferreira – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

