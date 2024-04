Espetáculo premiado será apresentado neste sábado com entrada gratuita

A peça “Dom Casmurro” adapta romance escrito por Machado de Assis

Como parte da programação da primeira edição do Festival da Juventude, o Grupo Casa – Coletivo de Artistas, apresenta o espetáculo “Dom Casmurro “, neste sábado dia 27, no teatro Glauce Rocha, às 15h. A entrada é gratuita.

No palco, a diretora do espetáculo e atriz Ligia Prieto, dá vida a Bento Santiago, que retoma a infância vivida na Rua de Matacavalos e a história do amor e das desventuras com sua amiga de infância Capitu, interpretada por Amanda Pessoa. Além de Capitu e Bentinho, a banda composta por Leonardo de Medeiros, Caroline Mazeto, Isabela Lopes e Leonardo de Castro canta músicas produzidas especialmente para o espetáculo.

“A nossa Capitu é feita pela a Amanda Pessoa, uma mulher negra, mãe, poeta, escritora, então é potente encontrar esses lugares. E tem uma banda em cena que faz toda essa composição, então eu acredito que o espetáculo é uma conversa direta com a plateia, ao mesmo tempo é um lugar de se contar uma história, de viver essas personagens e a banda traz músicas todas autorais. E aí carregam muitas discussões em cima disso, né? Quem traiu ou não traiu vira uma pergunta mais tola e batida que a gente pode pensar. E uma pergunta machista que a gente quer destruir. Então tem tantos outros questionamentos a serem feitos, tantos outros lugares a serem pesquisados e escutados dentro dessa obra, que

é super completa, detalhista e emocionante”, explica a diretora do Grupo Casa, Ligia Prieto.

Originalmente encenado pelo ator Antônio Júnior e pela atriz Amanda Pessoa, a diretora Ligia Prieto precisou entrar em cena em uma das montagens que Antônio não conseguiu participar porque mora em São Paulo.

“Quando duas mulheres assumem o palco para encenar a peça Dom Casmurro, a narrativa ganha uma nova perspectiva, destacando diversos aspectos sociais. Ao ter uma atriz branca e outra negra, direcionamos o olhar para críticas ao presente, ainda permeado por preconceitos e discriminação, como o machismo e o racismo. Eu, Amanda, uma atriz negra, considero incrível poder protagonizar falas tão relevantes. Apesar dos avanços, o protagonismo de artistas negros nas artes cênicas é recente”, conta a atriz Amanda Pessoa.

Vencedor do prêmio de melhor espetáculo no Festival FEMA (SP) 2020, “Dom Casmurro” foi construído online durante a pandemia de COVID-19 e depois ganhou os palcos de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Com informações da Assessoria