“Esperamos que em 2023 seja melhor”, diz Prefeitura de Inocência após cancelar Carnaval 2022

A Prefeitura de Inocência publicou uma nota cancelando o Carnaval 2022, ‘Inocência Folia’, no final da manhã desta quarta-feira (23), nas redes sociais. O município fica a aproximadamente 330 quilômetros de Campo Grande.

A publicação descreve a expectativa do ano que vem e alerta a população para os cuidados com o vírus. ‘‘Esperamos que em 2023 seja melhor, não deixe de se cuidar: use máscara, mantenha o distanciamento social, e principalmente VACINE-SE!”, incentiva.

Segundo a publicação, a prefeitura está cancelando a folia diante a atual situação do vírus no país e o aumento das infecções no município. Também afirma que a população de Inocência é prioridade diante do cenário atual.