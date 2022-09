Especialistas explicam se há menopausa de cadelas e gatas

Com cães e gatos vivendo cada vez mais nos lares e fazendo parte das famílias brasileiras, é comum que muita gente atribua aos pets comportamentos e características que são exclusivos dos humanos, e com o ciclo reprodutivo não é diferente.

Não raro, muitos tutores se perguntam quando gatas e cadelas irão parar de “menstruar” e entrar na “menopausa”. Contudo é importante esclarecer que essas fases não fazem parte da vida das fêmeas de tais espécies. “A menstruação e a menopausa são fases da vida exclusivas das mulheres.

Cadelas e gatas não apresentam menstruação. O corrimento vaginal que a cadela produz ocorre em razão do aumento do fluxo sanguíneo no trato reprodutivo durante um período antes do cio, chamado estro”, explica o médico-veterinário Marcelo Barcelos Rocha, professor do Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Cesuca.