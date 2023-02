Especial de Carnaval terá bailinho para a criançada no Espaço Sesc 

Neste fim de semana, o ritmo de Carnaval vai tomar conta do “Espaço Sesc”, ação do Sesc Cultura, integrante do Sistema Comércio, em parceria com o Shopping Norte Sul Plaza.

No sábado, dia 18, e no domingo, dia 19, haverá bailinho de carnaval com canções, histórias e brincadeiras comandadas pela Turma do Bolonhesa, da Cia Teatro do Mundo. A atividade é às 15 horas com participação inteiramente gratuita.

Haverá muita brincadeira, música, teatro e diversão. A Turma do Bolonhesa gosta mesmo é de folia, mas na hora de alegria, o difícil é escolher a fantasia.

