Em Dourados, Espaço Sucata Cultural apresenta muita arte e cultura

O Espaço Sucata Cultural, está apresentando um evento com muita cultura e dança, em Dourados, distante à 233 km da Capital, nessa sexta-feira (11) e sábado (12). O evento é gratuito e contará com a participação de profissionais de psicologia e dança, para debates.

Hoje será apresentado o espetáculo “Fruto”, com João Dias. O evento tem lugares limitados e precisa ser reservado em contato com o Espaço Sucata Cultural.

No sábado (12), às 20h, vai ter uma Mostra de Dança pela Cia Theastai de Artes Cênicas, tendo dois espetáculos de dança premiados em esfera Federal e Estadual. ” Capão Dançante” pelo Prêmio Funarte Acessibilidança 2020 (Federal), o outro é “Delírios” com Társila Bonelli, premiado pelo Prêmio Célio Adolfo de 2016 (estadual).

Os espetáculos apresentados são considerados uma obra prima do interior do Estado de Mato Grosso do Sul.

O local do evento fica na rua Onofre Pereira de Matos,805, centro de Dourados.