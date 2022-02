Escola de Samba de Corumbá comemora 10 anos neste domingo

O carnavalesco e passista show Kevin Constantino, realiza uma participação especial no domingo (12), no churrasco dançante em comemoração dos 10 anos do Mestre Sala Juruna, a frente da escola de samba Verde Rosa, da cidade de Corumbá – 417 quilômetros de Campo Grande.

Mesmo com o adiamento do carnaval de 2022 para o mês seguinte, o passista aquidauanense Kevin e outros amantes do carnaval seguem o ritmo da alegria com todos os cuidados para que a tradição não acabe.

O passista agradeceu a oportunidade e lembrou que o evento terá todos os cuidados de biossegurança. ”Com muita satisfação, agradeço o convite e convido toda a comunidade para prestigiar muito samba e pagode”

Serviço: O evento será promovido no domingo, com início das 12h às 14h, na central de eventos Farias Clube, na rua Professor Hélio Benzi, 161, região do bairro Centro América, em Corumbá.