Encontro sobre moda destaca ancestralidade com diversas representantes regionais

Apoiado pelo FIC, projeto Niara visa a qualificação profissional e preservação da cultura afro-brasileira

Nesta sexta, dia 17 de maio, Campo Grande se prepara para receber um evento que promete se destacar na interseção entre moda, cultura e identidade: o Encontro sobre Moda e Ancestralidade, a ser realizado no Senac Hub Academy a partir das 18h30. Com a colaboração do Senac-MS e da Subsecretária de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, o projeto Niara trará uma roda de conversa que reunirá 12 profissionais renomados da área, promovendo discussões enriquecedoras sobre temas essenciais para a comunidade.

Entre os destaques do evento está a presença da estilista carioca Karine Priscila, fundadora do Atelier Negrita Modas, que não apenas participará da roda de conversa, mas também estará em Campo Grande para uma colaboração especial com a Comunidade Tia Eva, ministrando aulas de estamparia. O projeto também desenvolve aulas sobre a História dos artistas afro brasileiros e a arte e símbolos da cultura do Brasil.

A estilista, relata para a reportagem sobre a sua carreira e trajetória na moda “A estamparia artesanal tem um papel fundamental em minha vida, pois foi através dela que mergulhei no estudo dos tecidos africanos e aprendi a utilizá-los para dar uma identidade única à minha marca. Esse processo foi um marco em minha trajetória, pois me permitiu não só conhecer mais sobre minhas raízes e histórias, mas também aplicar esse conhecimento em minha marca, tornando-a ainda mais autêntica”, destaca Karine.

Ela fala sobre a sua participação no projeto Projeto Niara e como isso afetou o seu processo como modista. “Estou feliz em poder contribuir com essa troca cultural e também em aprender mais sobre os quilombos aqui no Mato Grosso do Sul. Essa colaboração não só enriquece o projeto, mas também fortalece a comunidade, permitindo que eles expressem sua essência através da pintura e estamparia artesanais. É uma oportunidade única de compartilhar minha história, minha cultura e meu contato com os quilombos, como Quilombo São José e Quilombo Santana, onde já participei de projetos semelhantes” afirmou Karine.

A estilista complementa também das suas influências e como isso atingiu diretamente com o projeto “Sou natural do interior do Rio de Janeiro e, assim, posso compartilhar um pouco da minha história, da minha cultura e do meu contato com os quilombos. Tive a oportunidade de trabalhar em projetos tanto no Quilombo São José quanto no Quilombo Santana, onde pude mergulhar nas suas histórias e contribuir com os meus conhecimentos. Estou muito feliz por participar deste projeto, que não apenas enriquece a comunidade, mas também permite que eles contem sua própria história através das roupas. O desfile de novembro será uma celebração dessas vivências, e tenho certeza de que será uma experiência incrível ver a comunidade da Tia Eva se expressar de forma independente e autêntica. Este projeto é uma oportunidade valiosa para fortalecer a identidade e a autonomia da comunidade, e estou emocionada por fazer parte disso” finalizou Karine.

A roda de conversa

Divididos em duas rodadas de debates, os doze convidados vão trazer suas experiências e visões sobre o tema ‘Diálogos sobre Moda e Ancestralidade’. Sob a mediação de Ivani Grande, da República das Artérias, a roda contará com a participação de nomes como Dayane Bento da Pedra de Sangue, Mariana Moraes da Pele Preta, Roseli Budke do Ateliê Roseli Budke, Vanda Sol do Ateliê Vanda Sol, entre outros.

Ladielly de Souza Silva, Graduanda de Psicologia na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco); tem 27 anos; Co-fundadora do Coletivo Elas Podem, e Grupo de Estudos Sobre Negras Intelectuais — GENI, será uma das mediadoras da roda de conversa e conta sobre a sua participação no projeto.

“Quando falamos sobre a temática da moda ancestral, estamos indo além de uma simples peça de roupa. Não se trata apenas do que a roupa representa de forma categórica, mas sim da maneira de expressão, de existir no mundo. Por isso, sou admiradora do Projeto Niara, que acontece na comunidade Tia Eva. É uma ferramenta essencial para a comunidade, não apenas um projeto simples, mas algo que gera renda, promove a economia criativa e sustentável, e fortalece a autonomia das mulheres, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade. Falar sobre isso tem uma importância gigante para a nossa história cultural e local, especialmente porque é lá onde o projeto ganha vida”, afirma a graduanda.

No contexto do desenvolvimento e das iniciativas nas comunidades quilombolas em Campo Grande, Ladielly ressalta a importância de reconhecer e valorizar a história dessas comunidades, como a comunidade Tia Eva. “É fundamental reconhecera história de Tia Eva, uma das fundadoras de Campo Grande, cujo legado foi apagado da história oficial. A realização deste projeto na comunidade é uma forma de justiça histórica, trazendo visibilidade para uma história muitas vezes esquecida. Estou muito feliz e animada para participar dessa roda de conversa no Senac Hub, entre meus pares, compartilhando conhecimento, experiências de vida e somando forças ao projeto, para mostrar a riqueza da nossa cultura e da população negra. É um momento de celebrar, dar voz e visibilidade às pessoas que vieram antes de nós e que abriram caminho para que possamos estar aqui hoje”, finaliza Ladielly.

Valeska Ferreira, consultora de Inovação no segmento de Moda do Senac, destaca a importância desse evento “O apoio ao Projeto Niara é uma resposta direta a uma demanda identificada durante um momento de escuta do segmento de Moda realizado pelo Senac em 2023. Esse processo evidenciou a necessidade premente de espaço e apoio para projetos como o Niara, além do estímulo à qualificação dos profissionais envolvidos. Não estamos apenas promovendo a inovação no campo da moda, mas também contribuindo para a criação de um ambiente mais inclusivo e capacitador para os talentos emergentes”, argumenta Valeska.

Dany Cristinne, cantora, compositora e Miss Mato Grosso do Sul 2023 também irá participar como dialogadora do evento e destaca sobre o tema que será abordado na roda de conversa “Fiquei muito feliz com o convite, vamos discutir sobre moda e ancestralidade e eu como cantora vou falar um pouco sobre a minha experiência artística e a ancestralidade. Esse tema ainda é uma pauta muito importante tanto para o autoconhecimento quanto para a conscientização e para sempre lembrar de onde tudo começou” relata a cantora.

O Projeto Niara, fruto da vontade de um grupo de professores, busca promover a mudança e a consagração da identidade afro-brasileira em Mato Grosso do Sul. Iniciado durante a pandemia de Covid-19 e fortalecido pelo edital 02/2022 do FIC, o projeto tem como propósito impactar as comunidades quilombolas através da moda, expressões culturais e artísticas, transmitindo valores das tradições e identidade da cultura local.

“A moda ancestral desempenha um papel crucial na minha visão, promovendo não apenas a autoestima, mas também o empoderamento da comunidade. Valorizar nossa rica diversidade cultural afro-brasileira é essencial para construir uma sociedade mais inclusiva e justa. As qualificações que oferecemos não se limitam apenas à geração de renda. Elas têm o propósito maior de proporcionar formação e cooperação dentro da comunidade, abrindo caminho para novas formas de independência financeira, cultural e social para as comunidades quilombolas. Estou comprometido em garantir que nosso legado cultural seja celebrado e perpetuado através da moda e do conhecimento transmitido”, relata Eduardo Inácio Alves, proponente e coordenador geral do Projeto Niara.

O curso, com duração de sete meses, culminará em um desfile programado para o Dia da Consciência Negra, em novembro, onde os alunos apresentarão as peças produzidas. Uma oportunidade única de celebração da cultura e da criatividade, onde cada peça conta uma história, uma herança cultural a ser valorizada.

A comunidade também pode contribuir com o Projeto Niara, oferecendo apoio através da doação de máquinas de costura. Aquela máquina que está parada em casa pode ser a chave para transformar vidas na comunidade Tia Eva, proporcionando oportunidades e promovendo mudanças significativas.

Serviço

A Roda de Conversa “Diálogos sobre a Moda e Ancestralidade” irá acontecer no dia 17 de maio, as 18:30h no Senac Hub Academy, localizado na Rua do Parque, n.º 75 — Centro, em Campo Grande. Para participar, é necessário realizar inscrição através do link https://tr.ee/VB5Gs1HGo2 disponível no Instagram do projeto; @projetoniara_. A entrada é gratuita.

Mais informações sobre o projeto ou para doação de máquinas de costura, é possível falar com o Eduardo pelo whatsapp (67) 99686-4720. Saiba mais sobre o projeto em @projetoniara_

