Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de MS reúne música, gastronomia e identidade

De 12 a 14 de dezembro, a Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, se transforma em um espaço de música e identidade sul-mato-grossense, com a terceira edição do Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras do Estado de Mato Grosso do Sul, promovido pela ACVVMS (Associação Cultural dos Violeiros e Violeiras do Estado de Mato Grosso do Sul), de forma gratuita.

O evento promove um dos maiores momentos da música de raiz e da cultura caipira do país, dedicado à celebração da viola caipira, identidade cultural e tradições brasileiras, com artistas de diversas regiões do Brasil, fortalecendo laços culturais e ampliando o reconhecimento da música pantaneira e caipira como patrimônio vivo.

Além disso, o encontro é aberto para violeiros, violeiras, duplas caipiras, artistas independentes, estudantes de viola, grupos tradicionais, representantes culturais de vários estados, turistas, famílias, e amantes da cultura raiz.

Durante três dias, a Vila Morena será transformada em um grande celeiro cultural, com apresentações musicais, rodas de viola, workshops, exposição artesanal e gastronomia típica do Mato Grosso do Sul.

O violeiro e presidente da ACVVMS, Anderson Alvarenga, destaca que ver o encontro chegar a sua terceira edição é um orgulho e uma conquista para todos os violeiros, violeiras e defensores da cultura raiz.

“Quando começamos, lutamos muito, batemos em muitas portas e insistimos porque acreditávamos que a viola caipira merecia um espaço de respeito no Mato Grosso do Sul. Hoje, ver Campo Grande se transformar em um verdadeiro polo nacional da música de raiz é a prova de que a cultura é viva, poderosa e que, quando recebe apoio, cresce de forma extraordinária”, disse em entrevista para o Jornal O Estado.

“Esse evento representa a união de gerações, o renascimento de tradições e a oportunidade para artistas que, muitas vezes, não tinham palco. A ACVVMS não faz isso sozinha, faz com cada artista, cada voluntário, cada parceiro que acredita que a viola é patrimônio e identidade do nosso povo. O crescimento do Encontro mostra que a música caipira não é coisa do passado: ela é presente, é força, é futuro. E nós vamos continuar trabalhando para que Campo Grande seja, cada vez mais, referência nacional dessa cultura que tanto amamos”, complementa.

ACVVMS para a cultura raiz

A ACVVMS tem se destacado, ao longo dos últimos anos, como uma das entidades mais atuantes na defesa e promoção da viola caipira, da música raiz e das tradições culturais do Estado.

A Associação reúne artistas de diversas regiões, promove formação, cria oportunidades, articula parcerias públicas e privadas e leva cultura para municípios inteiros, reafirmando sua missão de valorizar e fortalecer a música caipira como patrimônio cultural.

O 3º Encontro Nacional é fruto de persistência, união de artistas, parcerias e do empenho de dezenas de voluntários que acreditam no poder transformador da cultura.

Programação

Com três dias de apresentações, sempre às 18h, a programação trará rodas de viola com artistas de todo o Brasil; shows regionais e nacionais; apresentações culturais e tradicionais; participações de alunos e novos talentos; cerimônia de valorização dos artistas da cultura raiz. De MS, estão confirmados artistas de Coxim, Bela Vista e Campo Grande, além de artistas de São Paulo, Bahia e Goiás.

Também como parte da programação, haverá a Folia de Reis, tradição cultural e religiosa que celebra a visita dos Reis Magos ao menino Jesus. É uma festividade popular em várias regiões do Brasil, como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás, que envolve cantos, danças e orações.

A associação aproveita a data, para trazer solidariedade com a campanha solidária de arrecadação de brinquedos, que serão entregues ao Fundo de Apoio à Comunidade.

Quem for curtir o encontro contará com espaço cultural e gastronômico, com pratos típicos do Estado, exposição e venda de artesanato regional e espaço para expositores e stands culturais.

Para o presidente, integrar essas múltiplas expressões culturais (artesanato, música e gastronomia), cria uma experiência completa e reforça a identidade sul-mato-grossense.

“Unir música, gastronomia típica, artesanato e cultura pantaneira é essencial porque a identidade sul-mato-grossense não se resume a um único elemento, ela é um conjunto de sabores, sons e tradições que formam quem somos. Quando reunimos tudo isso no mesmo espaço, criamos uma experiência completa, que emociona, valoriza nossos artistas e fortalece o orgulho do nosso povo. O Encontro não é só música: é a celebração da nossa história, do nosso território e das culturas que fazem do Mato Grosso do Sul um dos estados mais ricos culturalmente do Brasil”, destaca.

O 3º Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras, pretende fortalecer a identidade cultural sul-mato-grossense, gerando oportunidades para artistas independentes com a valorização da viola caipira, além de movimentar a economia criativa, turismo local, troca de saberes entre gerações, reunindo mestres, jovens talentos e novos violeiros.

Anderson finaliza: a missão é transformar o evento em algo internacional! “Nos próximos anos, a ACVVMS quer ampliar ainda mais o alcance da viola caipira, levando nossa cultura para além das fronteiras do Brasil. Em 2026, pretendemos dar um passo histórico: transformar o Encontro de Nacional para Internacional, trazendo violeiros de Portugal, berço da viola que originou a nossa tradição. Nosso foco é fortalecer parcerias, abrir novos palcos e mostrar ao mundo a força da música de raiz do Mato Grosso do Sul”.

Serviço: O 3º Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras do Estado de Mato Grosso do Sul será realizado de 12 a 14 de dezembro, a partir das 18h, na Vila Morena, em Campo Grande, de forma gratuita.

Por Carolina Rampi