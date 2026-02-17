Encerramento do Carnaval traz Cordão Valu e último dia de desfiles das escolas de samba

Um dos mais tradicionais blocos de rua de Campo Grande completou 20 anos em 2026

Após arrastar uma multidão na Esplanada Ferroviária no último sábado (14), o Cordão Valu continua nessa terça-feira (17), com despedida do bloco no Carnaval de 2026 e comemoração dos 20 anos de um dos blocos mais tradicionais da Capital.

No primeiro dia de folia, a emoção tomou conta do público e dos artistas que se apresentaram. A grande novidade do Cordão Valu para este Carnaval foi a introdução de cortejos extras na festa, dentro da própria Esplanada, que saíram da esquina das avenidas Mato Grosso e Calógeras, seguindo até o palco de shows, armado na esquina com a Rua General Melo.

Já nesta terça-feira, haverá dois cortejos, dento do recinto da festa, que cumprirão o mesmo trajeto do de sábado. O primeiro, largará às 18h, com a animação do grupo BojoMalê; e o segundo, às 20h30, que será puxado pala Banda de Frevo. Isso, é inovação, já que, na terça da Folia do Valu, nunca houve cortejos.

“Folião e foliã, vocês estão convidados para a despedida do Cordão, do Carnaval, nesta terça-feira. Vamos continuar celebrando o nosso aniversário de 20 anos”, convoca Silvana Valu, a líder do bloco.

Programação musical

Tradição nessas duas décadas do Valu, no dia de encerramento do Cordão, as crianças seguem com lugar garantido por meio do Valuzinho. Das 15h às 18h, os pequenos, acompanhados de pais e responsáveis, poderão se divertir ao som das inesquecíveis marchinhas, executadas pela Charanga do Cordão Valu. “Pais ou responsáveis, tragam as crianças para o Carnaval do Cordão. Elas, com suas fantasias, poderão brincar, sempre com muita segurança”, conclama a comandante do bloco.

Às 19h, terão início os shows da última noite do Cordão, na Folia de 2026, com as seguintes atrações: Grupo Sampri, Sambacaos; os cantores, Chokito e Silveira, que serão acompanhados pela Banda do Cordão Valu, além do grupo BojoMalê, da Banda de Frevo, e da bateria da Escola de Samba Igrejinha.

Infraestrutura na Esplanada

Para esta terça-feira, a infraestrutura será a mesma adotada no sábado, para garantir a segurança e o conforto dos foliões, no recinto da festa: 180 policiais militares atuarão no local. Já a Prefeitura de Campo Grande, manterá 95 servidores, das áreas, da Saúde, do apoio técnico, da GCM (Guarda Civil Metropolitana), e da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

Na Casa de Vidro, que fica próxima à Avenida Mato Grosso, seguirá funcionando o ambulatório médico para atendimento às pessoas que sofrerem algum acidente ou mal súbito, durante a festa. Ainda na direção de atender os foliões presentes na Esplanada, haverá postos, do Corpo de Bombeiros, da Cruz Vermelha, do Conselho Tutelar, e do Ministério Público Estadual, e da Defensoria Pública, que desenvolvem a campanha “Não é Não”, contra o assédio às mulheres. E, ao longo da Esplanada, banheiros químicos continuarão instalados, para uso dos foliões. Já a limpeza do local, será feita novamente pela Solurb.

O acesso do público ao recinto da festa, será pela Rua Antônio Maria Coelho, e pela Avenida Calógeras.

Desfiles das Escolas de Samba

Com o tema ‘O Sonho Não Pode Acabar’, na segunda-feira (16), a Praça do Papa recebeu todo o glitter, animação e orgulho com o Desfile das Escolas de Samba de Campo Grande. No primeiro dia, passaram quatro escolas pela ‘Passarela do Samba’, estrutura montada para receber a festa no local.

A abertura foi de responsabilidade da ARESM Herdeiros do Samba, que apresentou na passarela o enredo ‘Acolhimento, carinho, interação, esperança, proteção, ACIESP é Coração’. O instituto ACIESP é uma organização social que nasceu com o propósito de transformar vidas de mulheres, crianças e idosos em situação de vulnerabilidade desde 2009.

A segunda a entrar na passarela foi a GRES Igrejinha, que homenageou a senadora de Mato Grosso do Sul Soraya Thronicke (Podemos). Com o enredo ‘Soraya, a mulher que virou onça’, a escola convidou o público a desfilar trazendo a força do feminino. “Soraya representa a mulher que não se cala. Que se transforma. Que ruge quando precisa. E que samba com a nossa Igrejinha”, disse a escola.

No ano passado, a GRES Unidos da Vila Carvalho foi a grande campeã, com o enredo “A força de Dona Inês”, matriarca da escola. Este ano, a agremiação trará para a passarela o tema ‘O canto da arara-azul – um elo entre Pantanal e Amazônia, um chamado à vida’. A ave será a protagonista da escola, que joga luz para questões ambientais brasileiras, do Pantanal à Amazônia.

A literatura tomou conta da Praça do Papa com a Unidos do Cruzeiro, que trouxe o tema ‘Emília com seu pó de Pirlimpimpim nos leva ao Reino Encantado que me faz sonhar’, para sua apresentação, com todo o repertório do autor Monteiro Lobato.

Nesta terça-feira (17) desfilam as escolas Os Catedráticos do Samba, que neste ano traz o mundo da música, envolto no som do passado, do flashback, dos vinis, da rádio e das fitas cassetes; GRES Deixa Falar, segunda colocada no ano passado, que apresentará na Passarela do Samba em 2026 o enredo ‘Águas’, mostrando o sagrado e espiritualidade ligados a fauna e flora em Mato Grosso do Sul; e a escola Cinderela Tradição, que transforma a música ‘Diásporas’, dos Tribalistas, em enredo de Carnaval, retomando momentos históricos e fatos atuais, como as diásporas africanas, judaicas e no oriente médio, até a crise envolvendo os venezuelanos.

Além disso, a Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande) fará um show de abertura hoje. Neste ano, o desfile trouxe arquibancadas cobertas e estrutura completa, com praça de alimentação disponível.

A apuração dos desfiles será na quarta-feira (18), às 17h, no Teatro Arena Horto, na Avenida Fábio Zahran, ao lado do Instituto Mirim. Já a premiação, com o desfile das campeãs, será na sexta-feira (20), às 19h, no Armazém Cultural, na Avenida Calógeras.

Por Carolina Rampi

