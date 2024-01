Empresário compartilha trajetória e sucesso no empreendedorismo

Dono do Grupo Zitão, pretende expandir negócios nos EUA e compartilha trajetória de persistência e sucesso no empreendedorismo

Uma das redes de comércio gastronômico mais conhecidas da Capital, o Grupo Zitão, tem como mentor Daniel Vicari, ou melhor, Daniel Zitão. Hábil empreendedor, não apenas conquistou os habitantes de Campo Grande com seus bares renomados, bem como vislumbra, neste início de 2024, seus negócios em rumos a expansão. Seu sonho de levar a marca Zitão aos EUA é quase uma realidade. Em conversa com o jornal O Estado, Daniel Vicari compartilha o caminho que percorreu para se tornar uma referência como empreendedor.

Embora o gestor seja o sócio mentor do Café Mostarda, Churrascaria Zitão e da pizzaria Don Zito, em breve, o profissional adentra o universo do empreendedorismo no exterior, já que Daniel Vicari abrirá sua primeira pizzaria na Flórida – Donzito Brazilian Pizza Festival – cidade onde reside. Apesar da trajetória próspera, contudo, a vida profissional de Daniel nem sempre foi fácil. Devido à sua personalidade arrojada, mas inexperiente, Daniel já enfrentou duas falências. Filho de uma mãe costureira e um pai açougueiro, sua obstinação pelo ramo do empreendedorismo colocou em risco todos os negócios da família, resultando em despejos dos restaurantes que administrava com seus pais. Todavia, desde jovem atento a peregrinação dos pais, viveu a juventude de cidade em cidade em busca de uma vida mais próspera. Essa circunstância fez com que Daniel aprendesse uma lição crucial para prosperar no empreendedorismo: a importância da família.

“Minha família foi fundamental, éramos os pilares de sustentação do nosso primeiro negócio. Eu estava no salão, meu pai na churrasqueira, minha mãe na cozinha, eu ajudava e eles me ajudavam. Formamos uma equipe e foi assim que conseguimos prosperar nos negócios, trabalhando praticamente 16 horas por dia, todos os dias, sem folga, por mais de cinco meses”, afirmou Daniel.

Trajetória

Apesar dos percalços e obstáculos que a vida impôs a Daniel, o empreendedor não esmoreceu. A partir dos 14 anos, Daniel já começou a trabalhar. Seu primeiro emprego foi numa fábrica de calçados e, depois disso, não parou mais. Foi repositor, trabalhou em banco, garçom, sempre disposto diante de qualquer oportunidade para galgar uma ascensão financeira para si e sua família. Sua perseverança, uma virtude crucial para o empreendedor, foi uma característica que lhe trouxe aprendizados enriquecedores. “Todas as minhas frustrações e fracassos eu uso hoje como exemplo de que quando queremos, quando temos foco e persistência, podemos dar a volta”, frisa Daniel.

Contudo, muitos desafios ainda atravessaram o seu caminho. Quando tinha 24 anos, Daniel, natural de Serafina Correia, um pequeno município do Rio Grande do Sul, resolveu se mudar com os pais para São Paulo e começar a empreender no ramo gastronômico, período em que teve a oportunidade de arrendar uma churrascaria. “Antes de me mudar, eu falei como se fosse uma profecia: vou empreender em São Paulo, vou ter um sócio, vou comprar a parte dele no negócio e, para isso, vou trabalhar dia e noite”, compartilhou o profissional. Sem pausas, Daniel e sua família trabalharam dia e noite para fazer com que o prenúncio acontecesse.

Enquanto o pai tocava a churrasqueira e a mãe cuidava do caixa, cabia a Daniel o serviço de garçom; o time formado pela família fez com que o negócio, que um dia fora falido, começasse a prosperar. No entanto, más notícias surgiram. Daniel e seus pais ouviram do parente locatário que teriam que entregar o ponto imediatamente. Sem outra alternativa, entregaram os negócios e acabaram aceitando uma nova proposta do mesmo parente. Nesse período, a família manteve-se firme e mudaram-se para o Mato Grosso do Sul e assumiram outro negócio que também estava à beira da falência, em busca de uma renda segura e na conquista de um sonho, conforme compartilhou Daniel. “Quando iniciei como garçom, meu desejo era ser dono de restaurante. Ao longo do tempo, as circunstâncias me levaram ainda mais alto, e uma das maiores motivações foi buscar segurança para as pessoas próximas a mim”, disse.

Sucesso é a combinação de tentativas

Mais uma vez, a família ergueu o empreendimento, e novamente o parente quebrou o acordo, deixando-os sem nada. Desde então, Daniel afirma: “Aprendi com esse parente o que é ser um empresário. É ser exatamente o contrário do que ele era. E desde então, passei a vida fazendo tudo diferente do que ele fez por nós. Aprendi a dar oportunidades verdadeiras para as pessoas e também sempre quis crescer sabendo que todo mundo poderia crescer junto. Esse fracasso também ajudou demais a me moldar no mundo dos negócios.”

Nesse ponto, Daniel percebeu sua sensibilidade para o empreendedorismo, e agarrou- -se a sua perspicácia de transformar negócios à beira da falência em empresas lucrativas, claro, que em parceria de um time de sucesso. “A única maneira que eu vejo a gente de prosperar nos negócios é estar em conjunto com pessoas com o mesmo ideal, que queiram seguir adiante sem desistir”, afirmou.

Daniel, em dias atuais, experiencia uma carreira pródiga. Dono de churrascarias, duas pizzarias, um bar e um restaurante. Além do espírito empreendedor, Daniel também recebe elogios por sua característica solidária, conforme ressalta, a prima, sócia e gestora no Grupo Zitão, Rejane Castro, que salienta “Daniel é um norte”, desde que chegou em Campo Grande, com 15 anos, sem nenhuma experiência no segmento de restaurante, conforme detalha a gestora.

“Iniciei como operadora de caixa e aplicando os ensinamentos dele me tornei Gestora Financeira e Sócia do Grupo. Quando iniciamos era apenas uma unidade, mas desde aquela época ele sempre teve um olhar empreendedor e determinado, ao longo do tempo foi expandindo a marca e hoje já temos uma rede de bares e restaurantes. A coragem e a determinação que vejo no Daniel me inspiram. Sou muito grata pela oportunidade e por todos os ensinamentos, que foram determinantes para o meu crescimento pessoal e profissional”, comentou Rejane.

Pai de dois filhos e tem mais um a caminho, Daniel Vicari em breve, está prestes a abrir a sua primeira pizzaria nos Estados Unidos. Um de seus sonhos, tentar a vida nos Estados Unidos.

“Embora o sonho nos Estados Unidos tenha surgido, de certa forma, estou mais seguro agora e continuo aprendendo a cada dia. Minha meta é realmente expandir para várias lojas aqui nos EUA, pelo menos uma em cada capital do país, que são 50. No entanto, há um potencial ainda maior aqui se seguirmos o mesmo caminho que percorremos no Brasil: ajudar pessoas, construir pessoas, transformar garçons em donos de negócios. Isso é o que faço no Brasil e proporciona mais oportunidades, especialmente para aqueles que ainda não conseguem visualizar tudo isso. Claro que nada está completamente certo, estamos em processo contínuo, mas já conquistei alguns passos importantes, incluindo entrar como investidor em um pequeno negócio aqui. Comecei pequeno, pensando grande, e tento agir o mais rápido possível, pontuou.

Por Ana Cavalcante

