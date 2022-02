Em nova fase de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, protagonistas vão trocar de corpos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A partir do dia 26 de fevereiro, “Quanto Mais Vida, Melhor!” vai entrar em uma nova fase. Vendo que os protagonistas Neném (Vladimir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage) não estão dando o devido valor a segunda chance que tiveram, a Morte (A Maia) vai promover uma mudança radical para que eles tenham mais empatia: eles vão trocar de corpos.

Desta forma, Paula vai começar a agir como Neném, e o jogador assume a personalidade da empresária. Já Guilherme irá se comportar como Flávia, e ela como ele. Os quatro vão descobrir o que aconteceu ao se olharem no espelho.

“Acho que a mudança serve para eles observarem suas vidas de fora. Por outro ângulo. E entender o que estão fazendo de errado. Essa foi a primeira ideia para novela: uma troca de vidas. Mas só funcionaria depois que o público conhecesse bem os personagens”, diz o autor Mauro Wilson.

Para marcar a nova fase, os figurinos, fotografia e trilha sonora de cada um também sofrerá mudanças. “A partir do momento em que Neném assume a alma da Paula, ele passa a ser ela, então transportamos muito da Paula para ele. Neném começa a se vestir com cores fortes e se apropria do ‘look total’ de Paula. As músicas e trilhas passam a ser dela. E assim acontece com os outros”, afirma o diretor Allan Fiterman.

Ele revela que toda a equipe se organizou para conseguir gravar esse momento da trama com “mais calma”. “Era muito importante que os atores conseguissem assistir ao trabalho do outro e pudessem, acima de tudo, se divertir”, diz ele –“Quanto Mais Vida, Melhor!” entrou no ar em novembro praticamente toda gravada.

Fiterman acrescenta que a mudança de corpos provocará muitas situações cômicas na novela.