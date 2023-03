Em dia de formação de Paredão, brothers disparam ‘alvos’ no Queridômetro do BBB 23

O clima entre os Brothers esquentou na manhã neste domingo (5), durante o Queridômetro que antecede a formação de Paredão de hoje. O momento do queridômetro é um dos mais aguardados do dia pelos participantes do BBB 23. Definido por emojis, o termômetro mede a popularidade dos brothers na casa do Big Brother Brasil.

Como funciona o queridômetro?

O queridômetro é feito pelos brothers todos os dias durante o raio-x. O participante entra no confessionário e dá um emoji para cada competidor da partida. São 10 emojis disponíveis: Vômito; Coração partido; Planta; Mala; Biscoito; Alvo; Mentiroso; Cobra; Coração; Biscoito.

Em meio a tensão de uma possível eliminação, o ‘alvo’ rolou solto no Queridômetro: dez brothers receberam o emoji! Cezar, que atendeu ao Big Fone e se salvou do Paredão, Gabriel Santana, Key Alves, Marvvila, Sarah Aline, Bruna, Fred, Larissa, Domitila Barros e MC Guimê foram presenteados com ‘alvo’.

Confira a escolha de cada participante: